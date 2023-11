Nach plötzlichem Aus von „Etage7“: Suche nach Investoren läuft

Das überraschende Aus des Restaurants „Etage7“ im Aalener iLive-Tower ist auch am Mittwoch das Gesprächsthema in Aalen gewesen. Viele Fragezeichen standen hinter der plötzlichen Schließung der Gastronomie. In einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ am Mittwochnachmittag nahm jetzt der Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Benjamin Rossaro Stellung. Fakt ist: Wenn nicht schnell ein Investor oder Gastronom gefunden wird, der mit einsteigt oder die „Etage7“ übernimmt, wird das Restaurant mit Skybar nie mehr aufmachen, sagt der 40-Jährige.

Die Entscheidung, die Gastronomie zu schließen, sei Benjamin Rossaro nicht leichtgefallen. Die Anfangszeit nach der Eröffnung sei vielversprechend gewesen, weshalb die Öffnungszeiten von fünf auf sieben Tage erweitert worden seien. Nach und nach habe sich aber die Tendenz abgezeichnet, dass angesichts der Kostenexplosionen in den Bereichen Energie und Material ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich ist. Auch die Gästezahlen hätten nicht den Erwartungen entsprochen.

Mit Blick auf den Monat Januar und dem damit steigenden Mindestlohn sowie einer möglichen Erhöhung der Mehrwertsteuer von derzeit sieben auf 19 Prozent, würden die ohnehin schon explodierenden Kosten in der Gastronomie weiter steigen. Dann müssten die Preise derart erhöht werden, dass die Gäste noch mehr ausbleiben und der Restaurantbesuch zum Luxus wird. Zwangsläufig habe der 40-Jährige deshalb nach Rücksprache mit den Mitgesellschaftern die Reißleine gezogen.

Der Großteil der 30 Mitarbeiter hätten Verständnis für die Schließung, sagt Rossaro. Angesichts des Personalmangels in der Gast-ronomie würden diese in anderen Betrieben mit Kusshand genommen. Einige aus dem Team hätten sich auch bereits in umliegenden Lokalen beworben. Viele dieser würden auch die bereits gebuchten Weihnachtsfeiern in der „Etage7“ ausrichten, sagt Rossaro.

Für ihn habe es jetzt auch angesichts der laufenden Kosten Priorität eine schnelle, wenn auch nicht einfache Lösung zu finden, wie das Restaurant wirtschaftlich betrieben werden kann. Dies sei auch im Sinne des Vermieters, der ebenso wie die Etage GmbH die Gastronomie im i-Live-Tower erhalten möchte. Aktuell würden Gespräche über deren Zukunft laufen. Rossaro sei für alle Lösungen offen. Egal, ob nun ein Investor oder Gastronom einsteigt oder die „Etage7“ übernimmt und mit neuen Ideen mit Leben erfüllt. Auch einen stillen Investor könnte sich der 40-jährige Aalener, der seit vielen Jahren in Stuttgart lebt, vorstellen. Sofern die „Etage7“ erhalten bleibt, würde er sich auch dafür einsetzen, dass die erworbenen Gutscheine ihre Gültigkeit behalten. Rückerstattunganfragen sollten per Mail an [email protected] gesandt werden. Sollte keine Lösung für das Restaurant gefunden werden, würden diese allerdings verfallen.