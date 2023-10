Nein, die Ostalb schläft nie, die Ostalb steht niemals still ‐ und das ist auch gut so. Was würden wir denn ohne diese Urgewalt, diese Strahlkraft der Ostalb ansonsten mit dieser Kateorie anfangen?

Natürlich gibt es auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Highlights, die besucht werden können. Besonderes Hauptaugenmerk gilt hier der Premiere der Bläserphilharmonie Ostalb, die am Ostalbzipfel, in Gschwend, Feuertaufe feiert.

Dazu kickt nach der Länderspielpause auch der 1. FC Heidenheim wieder in der Fußball-Bundesliga, erneut am Sonntagabend (17.30 Uhr) ‐ wie zuletzt in Frankfurt. Gleich zweimal aber blicken wir auch an diesem Wochenende über den Tellerrand hinaus und schauen, was in Nördlingen los ist, auch hier gibt es einige interessante Angebote.

Freitag, 20. Oktober, „Food Days“, Streetfood-Festival in der Ellwanger Innenstadt

Die „Food Days“ in Ellwangen sind das Streetfood-Festival für internationale Köstlichkeiten. Auf den Food Days in Ellwangen werden Feinschmecker und Genussmenschen von Gastronomen, mobilen Pfannenakrobaten und großen Foodtrucks mit den Leibspeisen und Kochkünsten aus aller Welt zusammengeführt. Dabei können Besucher der Streetfood-Tour live dabei sein, wenn die Flammen über dem Pfannenrand lodern und es von saftigen Burgern bis hin zu exotischen Gerichten auf eine Weltreise rund um den Globus geht.

Samstag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr: Rocknight Ebnat feiert Fünfjähriges, Alte Halle in Ebnat

Bereits zum fünften Mal präsentiert die Innung Ebnat sowie der SV Ebnat die „Rocknight Ebnat“, mit einem Mix aus regional bekannten Bands und einer weiteren Tribute Band. Die Herbrechtinger Metal-Kombo „Witchbound“ wird die diesjährige Rocknight eröffnen.

Witchbound wurde 2014 von Urmitgliedern der legendären deutschen Band Stormwitch gegründet. Geboten wird melodischer Metal mit klassischen und modernen Einflüssen. Das aktuelle Album „End of Paradise“ ist zur Walpurgisnacht 2021 erschienen und wurde im In- und Ausland begeistert aufgenommen.

Weiteres Jubiläum im Rahmen der Rocknacht

Ein weiteres Jubiläum erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer, denn „Undertow“ feiert 30-Jähriges. Die Heidenheimer Band existiert seit November 1993 und ist eine der langlebigsten Bands der deutschen Metalszene. Undertow macht Metal. Also nicht Heavy-, True-, Speed- oder Was-auch-immer-Metal, sondern im Sinne von aggressiver Gitarrenmusik, klischeefrei, unverkrampft, straight und energiegeladen.

Dazu gesellen sich schließlich noch Skyriders, die Songs von einer der erfolgreichsten Metalbands Deutschlands, „Helloween“ covern. Darunter Songs wie „Future World“ oder „I want Out“.

Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr: „Homeländzack!“, Comedy im Gmünder Congress Centrum

Sie kennen sich, sie schätzen sich und sie verstehen sich. Klaus Birk und Andreas Müller haben die unfassbare Sprachbarriere zwischen Badisch und Schwäbisch überwinden können. Der Schwabe Birk (Kabarett-Großmeister aus Tübingen) und der Badener Müller (Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden) wollen das schier unmögliche schaffen. Zusammen auftreten. Ein Greif und ein Hirsch (siehe Landeswappen).

Mit ihrem neuen Programm „HomeLändZack“ werden Sie erklären, dass die Welt nicht größer ist als „The Länd“, aber „The Länd“ auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitätsbewältigung durchaus sinnstiftend ist, ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt, wenn dann nur mit Korn nach vorn.

Samstag, 21. Oktober, 21 Uhr: „Draußen nur Kännchen“, „bierernster Talk“ im Alten Rathaus in Aalen

Die Schauspieler Arwid Klaws und Julia Sylvester laden ein zu ihrem Late Night Format im Alten Rathaus mit interessanten Menschen aus der Umgebung, Musik, lokalem Bier, Plastiktischdecken, ner Menge Nippes und Kännchen. Dieses Format wird der lauschige Sommerabend unter den Produktionen, das Herrengedeck der Spielzeit, die Discokugel der Anekdoten im charmanten Ambiente, Kordjacketts inklusive. Draußen nur Kännchen, Sylvester, Klaws und Gäste mittendrin. Die ersten Gäste sind Martin Jahn (Wortkünstler) und Albrecht Briz (Künstler).

Sonntag, 22. Oktober, 13 bis 18 Uhr: „Ellwanger Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag

Im Rahmen des Ellwanger Herbst finden auch die von der „Ipf- und Jagst Zeitung“ präsentierten „Wildwochen“ statt. Dazu gibt es einen Minimarkt sowie einen Kreativ- und Handwerkermarkt. Von Freitag bis Sonntag finden begleitend die „Food Days“ statt. MIt dem Ellwanger Stadtbus kommt man für nur einen Euro in die Ellwanger Innenstadt.

Sonntag, 22. Oktober, 14 Uhr: Wo trainieren eigentlich Astronauten?, Wanderung im Geopark

Wissenschaft im Dialog (WiD) lädt Interessierte zu einer Wanderung im „Unesco Global Geopark Ries ein, um gemeinsam Deutschlands berühmtesten Einschlagskrater auf den Spuren der Apollo-Astronauten zu erkunden. Der Rieskrater gilt als einer der am besten erhaltenen, großen Einschlagskratern der Welt.

Im Sommer 1970 trainierten Astronauten der Apollo-Missionen hier und lernten, wie sie auf dem Mond Gesteinsproben nehmen können. Die drei- bis vierstündige Rundwanderung führt die Teilnehmenden zu mehreren geologisch interessanten Orten im Unesco Global Geopark Ries. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb des Erlebnis-Geotops Lindle im Geopark Ries

Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr: Premiere der Bläserphilharmonie Ostalb, Gemeindehalle Gschwend

Bei der Bläserphilharmonie Ostalb läuft der Countdown zur Konzertpremiere. Nach einer intensiven Probenphase präsentiert sich dieser neue Klangkörper an diesem 22. Oktober zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die 77 Musikerinnen und Musiker aus 35 Mitgliedsvereinen des Blasmusikverbandes Ostalbkreis bieten bei ihrem ersten Galakonzert ein spannendes Konzertprogramm auf Spitzenniveau.

Mit mitreißenden Werken wie „El Camino Real“, „October“, „Arabesque“, „Orient Express“ oder „Abba Symphonic“ zeigen sie unter der Leitung ihres Dirigenten Matthias Weller die komplette Bandbreite eines sinfonischen Blasorchesters.

Neu gegründetes Verbandsorchester

Durch die sinfonische Besetzung, die neben den klassischen Instrumenten auch Oboen, Englischhorn, Fagotte, Kontrafagott, Bassklarinetten, Kontrabass und eine Harfe aufweist, verspricht dieses Orchester ein farbenreiches Klangbild. Das voll ausgestattete Schlagwerkregister der Bläserphilharmonie unterstreicht dieses.

Die Bläserphilharmonie Ostalb ist das neu gegründete Verbandsorchester des Blasmusikverbandes Ostalbkreis. Die Orchestermitglieder sind allesamt führende Musizierende in ihren Heimatvereinen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Jugendliche unter 16 Jahre sind frei, der Saal öffnet ab 16 Uhr.

Sonntag, 22. Oktober, 17.30 Uhr: 1. FC Heidenheim gegen FC Augsburg, Fußball-Bundesliga

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga. Und für die Mannschaft von Frank Schmidt findet an diesem Sonntag ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel statt. Die Augsburger sind mit erst fünf Zählern im Tabellenkeller gestrandet und haben nach ihrer neuerlichen Niederlage am vergangenen Wochenende Enrico Maaßen freigestellt.

Problem für die Heidenheimer: Der neue Trainer, Jess Thorup, hatte nun doch einige Zeit, sich seiner neuen Mannschaft anzunehmen. Doch wie man Frank Schmidt kennt, wird er seiner Truppe sagen, dass man es nimmt, wie es kommt, ändern kann man es ohnehin nicht.

Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr: Glanzpunkt der musikalischen Romantik in St. Georg, Nördlingen

Das Attribut „einmalig“ ist nicht zu hoch gegriffen für das „deutsche Requiem“ von Johannes Brahms. Es gehört zu den bekanntesten und beliebtesten seiner Gattung und sprengt doch deren Rahmen, denn Brahms ignoriert in der Wahl seiner Texte als erster in der Musikgeschichte die liturgische Vorlage der lateinische Totenmesse.

An diesem Sonntag wird dieser Glanzpunkt der musikalischen Romantik um 18 Uhr in der Nördlinger St. Georgskirche aufgeführt. Kantorei und Kammerchor St. Georg bilden unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer gemeinsam einen rund 130-köpfigen Klangkörper. Zusammen mit dem Oettinger Bachorchester in sinfonischer Besetzung und Stephanie Krug (Sopran) und Thomas Gropper (Bariton) werden rund 170 Musizierende beteiligt sein.