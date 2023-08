Nach dem tragischen Tod von Simone Inzirillo geht es in der „HeimAat“ weiter

Wie geht es mit der „HeimAat“ in der Helferstraße weiter? Das fragen sich viele Aalener, die hier einst zu Gast waren. Seit dem tragischen Tod des Inhabers Simone Inzirillo ist das Lokal geschlossen. Am Freitag öffnet dieses allerdings wieder seine Pforten, sagt Friederike König, die sich bei den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ am Donnerstagmittag gemeldet hat. Sie war die Lebensgefährtin des Verstorbenen und ist die Mutter der gemeinsamen Tochter Teresa.

Mitte Juni 2020 hat der damals 33–jährige Simone Inzirillo sein Lokal „HeimAat“ in der Helferstraße 2 eröffnet. Von Anfang an hat sich hier der Vollblutgastronom, der vier Jahre zuvor in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd die „Escobar“ erfolgreich führte, einen Namen gemacht. Zum letzten Mal hatte er seine „HeimAat“ am 14. April geöffnet. In der Nacht auf den 15. April sei er, wie Friederike König sagt, an einem plötzlichen Herzinfarkt in seiner Wohnung in Oberkochen verstorben.

Die Trauer und Betroffenheit der umliegenden Gastronomen, Gäste und Freunde über seinen plötzlichen Tod waren groß. Bereits einen Tag später lagen zahlreiche Blumen im Gedenken an den Wirt vor seinem Lokal in der Helferstraße.

Nach drei Monaten öffnet die „HeimAat“ am Freitag, 18. August, ab 18 Uhr wieder ihre Pforten, sagt Friederike König. Mitarbeiter und Freunde würden diese im Sinne der lebensbejahenden Art von Simone, der passend zum Namen seiner Gastronomie, in Aalen seine Heimat gefunden habe, weiterführen. Sowohl was das Konzept als auch die Öffnungszeiten betrifft.

Überdies soll die „HeimAat“ nach wie vor ein Ort der Begegnung sein, sagt Friedrike König, die sich jetzt im Gedenken an ihren Partner über die Wiederöffnung des Lokals am Freitag freut, in dem von 18 bis 22 Uhr Happy Hour angesagt sei.