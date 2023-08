Nach Corona heißt es „Welcome back“

Iris Rieger beherrscht die englische Sprache wie ihre Muttersprache. Sie spricht nicht nur in ihr, sie denkt und träumt auch in ihr. Und weil sie diese Sprache über alles liebt, sieht sie es als ihre Berufung, andere darin zu unterrichten. Ihr Englischunterricht für jedes Alter kommt gut an. Ab 4. Oktober startet sie nach langer Coronapause auch wieder bei der Volkshochschule Aalen durch. „Welcome back“ heißt ihr Kurs und man kann sich noch anmelden.

Der Kurs finde auf dem Level A2 statt, für diejenigen, die bereits was konnten oder gerne gekonnt hätten, sagt Iris Rieger. Für viele sei dieser eine optimale Auffrischung. Er findet mittwochs zur Marktzeit von 10 bis 11.30 Uhr statt. „Jedes Alter ist willkommen.“

Dass die Englischlehrerin fast 60 Jahre alt ist, sieht man ihr nicht an. Sie sprüht nur so vor Lebenskraft und Freude. Ihre offene Art und ihr Lachen stecken an und machen automatisch gute Laune. Ihren Unterricht gestaltet sie bewusst witzig. Ein „Joke“ lockere den Unterricht auf. Iris Rieger versteht es, diesen mit Leben und Kultur zu füllen. Vokabellleichen aus der Shakespeare-Ära lässt sie bewusst im Keller liegen und wendet sich der neuen Sprache zu.

Doch wer nun denkt, Iris Rieger gehöre zu den nachgiebigen Lehrern, der hat sich getäuscht. Wenn sie merkt, dass jemand nachlässt, dann wird er gefördert. „Wer lernen will, muss Einsatz zeigen“, macht sie unmissverständlich klar. Sleep–teaching gebe es nur in Büchern, sagt sie und lacht. Ihr Rat: So wie man täglich die Zähne putze, müsse man auch regelmäßig die neue Wunschsprache üben. Der Mensch sei ein Gewohnheitstier und wer täglich übe, komme schnell und nachhaltig voran. Das Wichtigste aber sei, dass einem das Lernen Freude bereite.

Englisch ist für die Lehrerin die Möglichkeit, sich über die richtige Wort– und Zeitwahl und Betonung effektiv auszudrücken. Im Deutschen sei das viel komplizierter. Das Schöne an Englisch sei, dass man sehr schnell einsteigen könne und dennoch verliere man nie die Lust, weil man immer wieder neue Nuancen finde. Die Faszination zu dieser Sprache erwachte früh in ihr. Bereits in der zehnten Klasse nahm sie sich eine Auszeit und „gönnte“ sich ein Jahr im Ausland, in den USA, in Kalifornien und Texas. Im Central Texas College erwarb sie einen Abschluss in Businessenglisch. Danach kam sie zurück und machte am Theodor–Heuss–Gymnasium in Aalen ihr Abitur. Ihr amerikanisches Englisch kam ihr während ihres Englisch– und Jurastudiums in Passau mehr als zugute.

Für sie ist der Beruf Lebensinhalt und Glück zugleich. „Das Wort Schulenglisch gibt es nicht“, macht sie unmissverständlich klar. Das sei eine deutsche Erfindung und die sage einem Englisch sprechenden Menschen nichts. Besser wäre, man sage, dass man gewisse Kenntnisse hat, sagt die Aalenerin, die auch Privatstunden anbietet. Einsteigen könne man mit jedem Level, der Schüler werde bei seinem aktuellen Stand abgeholt, gemeinsam kämpfe man dann weiter. Der Unterricht könne auch in ihrem Schulungsraum im Hüttfeld stattfinden. Entweder Einzelunterricht oder in Kleingruppen von bis zu sechs Teilnehmenden. Wichtig sei es ihr, dass überhaupt gelernt werde. Ihr sei es außerdem ein Anliegen, den Menschen die Angst zu nehmen. „Einfach machen und beginnen“, meint sie. Der Rest komme von allein.