Eine 15–Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, ehe sie letztlich ihren Eltern übergeben wurde. Sie hatte eine andere Jugendliche betrunken angegriffen.

Das Mädchen hatte am Samstagabend kurz vor 23 Uhr eine 16–Jährige in deren elterlichen Wohnung in der Stuttgarter Straße aufgesucht und tätlich angegriffen. Als die Mutter der 16–Jährigen eingriff, fügte die 15–Jährige auch dieser Kratzer zu. Anschließend flüchtete die 15–Jährige.

Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts erschienen auch die Eltern der 15–Jährigen, welche ihre Tochter zwischenzeitlich als vermisst gemeldet hatten. Im weiteren Verlauf kam es dann auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Familien, wobei die Mutter der 16–Jährigen einen Schwächeanfall erlitt und durch Rettungskräfte versorgt werden musste.

Die 15–Jährige, die ebenfalls wieder in der Stuttgarter Straße aufgetaucht war, sollte nun in Gewahrsam genommen werden. Einen Fluchtversuch konnten die Polizeibeamten unterbinden, woraufhin sich das Mädchen auf den Boden fallen ließ und gesundheitliche Probleme vorbrachte.

Gegen ihre vorläufige Festnahme leistete die 15–Jährige, die mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte, heftigen Widerstand. Sie wurde gegen 1 Uhr ihren Eltern übergeben.