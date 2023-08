Nach Ärger wegen Standgebühren tritt „Bubu“ aus dem Innenstadtverein aus

Die Berichterstattung in den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“, dass der Inhaber des Geschäfts „Vom Fass“, Robert Brenner („Bubu“), in diesem Jahr an den Reichsstädter Tagen nicht von der Partie sein wird, hat hohe Wellen geschlagen. Auch auf der Facebook–Seite unserer Zeitung wurde darüber diskutiert. Ein Statement gab auch OB Frederick Brütting ab, was Brenner nicht angebracht findet. Er hätte sich vielmehr ein persönliches Gespräch gewünscht. Enttäuscht auf ganzer Linie ist er am Dienstagmorgen auch als Mitglied aus dem Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) ausgetreten.

Dass Robert Brenner wegen einer Überdachung in diesem Jahr 97,50 Euro mehr bezahlen soll, sieht er nach wie vor nicht ein. Insofern bleibe er bei seiner Entscheidung, nicht beim Stadtfest mitzumachen. Auch seine Kündigung beim ACA werde er aufrechterhalten. Seine Überdachung sei kein Festzelt, sondern diene als Schutz vor Regen. Durch den Post von OB Brütting, in dem dieser deutlich gemacht hat, dass für alle Standbetreiber die gleichen Gebühren gelten und keine Ausnahme gemacht werden könne, fühlt sich Brenner indirekt als Betrüger hingestellt, der die vergangenen Jahre seinen Stand nicht korrekt angemeldet habe, sich mit den Einnahmen am Stadtfest eine goldene Nase verdiene und sich deshalb wegen 97,50 Euro nicht so anstellen solle.