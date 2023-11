1:6. Ein Tiefschlag zum Start in die Rückrunde der Regionalliga Südwest. „Die Enttäuschung war natürlich sehr groß“, sagt VfR-Trainer Tobias Cramer auch auf der Pressekonferenz vor dem Freitagabendspiel bei Kickers Offenbach (19 Uhr). „Aber das haben wir hoffentlich alles sehr gut aufgearbeitet.“ Die Antwort wird es aber erst nach Spielschluss beim Tabellenelften (25 Punkte) geben.

Weißkopf erhöht den Druck

„Ich glaube jetzt müssen wir uns wieder zusammenreißen, fokussieren und die letzten drei Spiele vor dem Winter wieder an die Leistung aus den ersten Spielen anknüpfen. Das erwarte ich von der Mannschaft gleich in Offenbach. Da möchte ich etwas Zählbares haben“, sagte VfR-Präsident Michael Weißkopf direkt nach dem 1:6 auf dem Rasen der Centus Arena. Der Druck auf die Jungs des VfR ist also groß. Wenigstens haben sich die schlimmsten Befürchtungen bei Steffen Kienle nicht bestätigt. „Glück im Unglück“, sagt Cramer zur erneuten Verletzung von Steffen Kienle. Schließlich ist nur ein kleiner Riss im Meniskus, der aber „tief im Gewebe steckt“. „Die Tendenz ist, dass keine Operation stattfinden wird.“ Bis Weihnachten ist der Mittelstürmer auf jeden Fall keine Option mehr. Was danach ist, das ist völlig offen. „Wir haben eine gute medizinische Abteilung, die intensiv mit ihm das Thema bearbeitet.“

Ohne Kienle bis Weihnachten

Richten auf dem Platz müssen es auf dem Bieberer Berg also seine Teamkollegen. Zuletzt haben die Kickers aus Offenbach gegen den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers knapp mit 0:1 verloren. „Wir sind momentan nicht zu 100 Prozent in den Defensivzweikämpfen da. Das hat etwas mit Überzeugung zu tun und die hat uns hintenraus gegen Homburg total gefehlt“, moniert Cramer und sagt klar: „Wir müssen wieder mit aller Überzeugung unser eigenes Tor verteidigen.“ Das werde auch in Offenbach ganz klar die Basis sein. Stimmungsvoll wird es auf jeden Fall werden. „Es ist ein Highlightspiel. Der Bieberer Berg ist legendär. Da ist Alarm in der Bude und da geht einem als Fußballer das Herz auf.“

OFC hat Qualität

Offenbach ist seit Jahren ein schlafender Riese in der Regionalliga und peilt daher natürlich den Aufstieg an. Dazu wurde im Vorfeld der Saison kräftig in den Kader investiert. „Die Qualität ist brutal hoch“, weiß Cramer, der die Offenbacher nicht anhand des Tabellenplatzes einordnet. Dennoch sind sie weiter schlagbar. Das hat Aalen schließlich bereits im Hinspiel bewiesen. „Wenn wir es hinbekommen, sie gegen den Ball genauso zu beeindrucken wie in der Centus Arena, dann können wir etwas mitnehmen.“ Das sei auch das Ziel. „Wir ducken uns nicht vor dem Bieberer Berg.“ Die Trainingswoche war gut und „ernsthaft“. Nun gehe es darum, den Lohn für diese einzufahren.

Thermann gesperrt

Fehlen wird in Offenbach auf jeden Fall neben Kienle und Paolo Maiella (verletzt) auch Yannick Thermann (Gelbsperre). Zudem spielt das Trainerteam mit dem Gedanken, weitere Veränderungen in der Startelf vorzunehmen. Eines der Hauptthemen wird in Offenbach sein, Standards zu verteidigen. Diese seien „brutal“. Dazu kommt die Atmosphäre, die Aalen nicht lähmen darf.