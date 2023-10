Aalen

Musik als Mutmacher für Erdbebenopfer

Für die Mitglieder des Hatay Academy Symphony Orchestra war das Erdbeben ein sehr konkretes und schockierendes Geschehen, denn auch vier Orchestermitglieder sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. (Foto: Gerhard Krehlik )

Die Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei am 6. Februar ist im Mittelpunkt eines Benefizkonzerts mit dem Hatay Academy Symphony Orchestra in der Stadthalle gestanden

Veröffentlicht: 29.10.2023, 15:00 Von: Gerhard Krehlik