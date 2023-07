Musical „Oliver!“: Eine starke Gemeinschaftsleistung

Wenn zwei so renommierte kulturelle Institutionen wie das Theater und die Musikschule der Stadt Aalen so nahe beieinander unter einem gemeinsamen Dach, nämlich dem des KubAA, agieren, liegt es auf der Hand, auch einmal eine gemeinsame Produktion auf die Beine zu stellen und auf die Bühne zu bringen. Die Gesangslehrerin Kerstin Barwitz und der damalige Leiter des Theater–Spielclubs, Arwid Klaws, hatten im Jahr 2022 den sprichwörtlichen Stein ins Rollen gebracht.

Premiere in der Stadthalle

Nach weiteren Gesprächen zwischen den Chefs, Musikschulleiter Chris Wegel und Intendant Tonio Kleinknecht, starteten im Oktober 2022 die Proben zu dem Musical „Oliver!“ von Lionel Bart, jetzt unter der Regie von Juliana Bernecker und Gerhard Herfeldt. Am Samstag war die umjubelte Premiere in der sehr gut besuchten Stadthalle.

Auf der Besetzungsliste im Programm–Flyer stehen insgesamt 63 Namen. Sie sind allerdings keinen einzelnen Rollen zugeordnet. Was zunächst wie ein Versäumnis der Programmgestalter aussieht, klärt sich im Pausengespräch der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ mit Intendant Tonio Kleinknecht. Zum einen habe es rein praktische Gründe, so der Intendant, denn bei der Premiere am Samstag seien die Rollen anders besetzt als bei der zweiten — und letzten — Vorstellung am Sonntag. Außerdem habe man alle Hauptrollen mehrfach besetzt, um gegen eventuelle Ausfälle gewappnet zu sein. Und, so Kleinknecht weiter, man wolle dadurch auch deutlich machen, dass es sich bei dem Projekt um eine echte Gemeinschaftsleistung von Musikschülerinnen und Musikschülern und dem Theaternachwuchs in den Spielclubs handelt.

Eine turbulente Produktion

Die jungen Akteure konnten in den Proben spartenübergreifende Erfahrungen sammeln. Ballet– und Gesangsschülerinnen von Nina Ammon, Elena Wirth und Kerstin Barwitz haben bei den Theaterspielclubs von Juliana Bernecker und Gerhard Herfeldt — die beiden haben auch Regie geführt — reingeschnuppert und der Theaternachwuchs hat Gesangs– und Balletterfahrungen gesammelt. Herausgekommen ist dabei eine erfrischende, temporeiche und zuweilen auch turbulente Produktion mit vielen mitreißenden „Massenszenen“ und bemerkenswerten schauspielerischen Einzelleistungen. Und das alles offensichtlich ohne jegliches Lampenfieber.

Von der beißenden Sozialkritik eines Charles Dickens in seiner Romanvorlage „Oliver Twist“ ist in der Musicalfassung von Lionel Bart allerdings nicht mehr viel übriggeblieben. Man hat es bei den engagierten Auftritten des Musik– und Theaternachwuchses aber auch nicht vermisst. Aus dem Orchestergraben erklang punktgenau zum Geschehen auf der Bühne das muntere und beherzte Spiel des Musikschulorchesters mit Streichern und starkem Blech, koordiniert und geleitet von Chris Wegel. Das Publikum spendete viel Szenenbeifall und begeisterten Schlussapplaus.