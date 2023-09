(möc) — Was für eine Party am Vorabend der 47. Reichsstädter Tage. Da sind sie, die fünf Musiker der Münchener Freiheit, und fackeln nicht lange. Mit wenig Worten und viel Musik zum Mitsingen, Schwelgen und Feiern erobert die Kultband den Sparkassenplatz am Donnerstagabend im Sturm. „Ohne Dich“, „Tausendmal Du“, „S.O.S.“, „So lang man Träume noch leben kann“ — die Kulthits katapultieren die Fans vor der Bühne geradewegs zurück in die 80er Jahre. Zuvor hat die Band „More than Words“ um Lanny Lanner, Stefanie Hertel und Tochter Johanna Mross das Publikum mit Countrymusik gut gelaunt in Schwung gebracht.

Es sind gleich zwei Bühnen, die Veranstalter Armin Abele direkt vor der Tür zu seinem Fachgeschäft hat aufbauen lassen. Mit dem Jubiläums–Open–Air feiert er 25 Jahre MusikA., und sage und schreibe 2000 Menschen sind gekommen, um mitzufeiern — der Sparkassenplatz ist proppenvoll. Ganze Familien sind dabei, Freundesgruppen, ein paar junge Gesichter, aber die meisten haben schon Lachfältchen und verbinden mit der Münchener Freiheit ihre Jugend, wie zum Beispiel Holger Forell. „Für mich haben die Lieder einen Bezug zu meiner ersten Liebe mit 17“, erzählt er. Oder Priska Fauser, die schon mit neun Jahren zur Kommunion diesen einen großen Wunsch hatte: „Eine Musikkassette von der Münchener Freiheit“.

Aber zuerst hören sie der „ersten Patchwork–Countryband der Welt“ zu, die auf kleinerer, offener Bühne den Abend einläutet. Roter Cowboy–Hut und Lederstiefel: Stefanie Hertel, eigentlich wohlbekannt aus der Welt der Volksmusik, tritt in Aalen zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem Country–Sänger Lanny Lanner, und Tochter Johanna Mross auf. Sie spielen humorvoll mit dem Patchwork–Image. „Vor zwölf Jahren bin ich Papa geworden“, erzählt Lanner, „da war Johanna aus dem Gröbsten raus.“, Der Stiefvater hat ein gefühlvolles Lied darüber geschrieben, „Something like Dad“, genauso wie ein Hochzeitslied für seine Stefanie, „falls wir in ferner Zukunft einmal heiraten“, es heißt „Forever I Do“ und geht direkt ins Herz. Weitere Stücke aus der Feder des Österreichers wechseln sich mit Coversongs ab, mit „Help!“ von den Beatles oder „Country Roads“ von John Denver, bei dem der halbe Platz mitsingt. Auf der Bühne singt die Familie abwechselnd, wobei Johanna Mross genauso überzeugt wie ihre Eltern. Und als die Dunkelheit sich senkt, übergeben die insgesamt sechs Musiker von „More than Words“ ein super gelauntes Publikum an die fünf Haudegen, die jetzt auf der großen Bühne nebenan zu ihren Instrumenten greifen.

Die Bässe gehen sofort in die Magengrube, als Tim Wilhelm (Gesang), Aron Strobel (Gitarre), Micha Kunzi (Bass), Alex Grünwald (Keyboard) und Rennie Hatzke (Drums) loslegen mit „Liebe auf den ersten Blick“. Der Funke ist längst übergesprungen, als „Tausendmal Du“ folgt. Es ist aber auch ein Heimspiel in Aalen, verrät Sänger Tim, der einzige „Jüngere“ bei der Münchener Freiheit: Gitarrist Aron Strobel stamme aus Bargau.

Nach „Herzschlag“ verkündet Tim Wilhelm, es sei heute ein gesonderer Tag: Alex feiere „seine offizielle Alterung“. Die Band stößt mit Bier an, die Menge klatscht, erst Recht, als später der „Sommernachtstraum“ in langer Version den Zuhörern durch alle Poren dringt, weil der Keyboarder als Intro ein gigantisches Solo hinlegt. Da ist längst klar, dass die Münchener Freiheit weit mehr können als Schlager. Bei „Es gibt kein nächstes Mal“ heben die Fans ab, „Katrin“ rockt, alle jubeln. Bei „Ich will dich nochmal“ werden immer mehr Fans textsicher, und „Herz aus Glas“ nutzt der Sänger, um für Geburtstagskind Alex zu bitten: „Alle nehmen die Handys hoch“. Es folgt ein Lichtermeer.

„Magnet“, das einzige Lied, das nicht in den 80ern und 90ern, sondern 2014 veröffentlicht wurde, verbindet Wilhelm mit einer Botschaft: „Es geht nur gemeinsam“. Auf T–Shirts hat er eine weitere drucken lassen: „Frieden, Freiheit, Freundschaft“ — dafür stehe die Band. Es sei heute nicht mehr für alle selbstverständlich, in diesem Sinne feiern zu können.

Das tun Band und Fans am Donnerstag umso mehr, mit „S.O.S“, mit „Ich steh auf Licht“ und natürlich „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“. Alle Hände sind oben, alle singen und wiegen sich in Nostalgie. Frenetischer Beifall, ohne Zugaben lassen die Aalener die Münchener nicht gehen, es folgen „So lang man Träume noch leben kann“ und „Bis wir uns wiederseh’n“. Da stehen Stefanie Hertel und Lanny Lanner mitten im Publikum und feiern mit. Taub, aber glücklich wenden sich die Fans nach mehr als drei Stunden Musik zum Gehen, und einer sagt: „Es hätte nicht besser sein können.“ Recht hat er.