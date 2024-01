Trotz intensiver Aufräumarbeiten der städtischen Bauhofmitarbeiter liegen Reste der Silvesternacht in Form von Böllern und Raketen immer noch in der Landschaft. Auch so manche Feuerwerksbatterie findet sich noch an Straßenrändern. Zu den Überbleibseln des Jahreswechsels gesellen sich wilde Müllablagerungen, die in Aalen seit eh und je ein Dauerbrenner sind. Insbesondere an der Aal wird immer wieder Müll illegal entsorgt. Hier wurden jetzt neben jeder Menge Hausmüll Fahrradreifen und Felgen unerlaubterweise abgelegt.

Der Weg an der Aal wird immer wieder als Mülldeponie missbraucht. Nicht nur in den Sommermonaten landen Essensreste, Verpackungen, Flaschen, Dosen und Co. in dem Grünstreifen neben dem Schotterverbindungsweg zwischen Fackelbrückenstraße und Brunnenstraße im Bereich des Studentenwohnheims „i Live - Aal Inn City“. Ganz zum Ärger der Anwohner und der Bürger, die hier zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs sind.

Neben säckeweise Mülltüten werden hier die unglaublichsten Dinge entsorgt. In der Vergangenheit landeten hier bereits Fahrräder, ein Sofa und sogar ein Einkaufswagen wurde in der Aal versenkt. Am vergangenen Freitagabend wollte wohl ein Bürger seine Fahrradreifen samt Felgen loswerden. Diese auf dem Recyclinghof der GOA zu entsorgen, scheint ihm wohl nicht in den Sinn gekommen zu sein. Auch den darunter befindlichen Hausmüll und Verpackungen, die in den Gelben Sack gehören, deponierte dieser einfach hier.

„Wenn wir die Verursacher nicht feststellen können, müssen die Kollegen vom städtischen Bauhof diesen Müll einsammeln und entsorgen. Das geht dann auf Kosten der Allgemeinheit“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Pro Jahr seien für den Bereich Straßenreinigung, zu der auch die Beseitigung illegaler Müllablagerungen gehört, rund 1,4 Millionen Euro im Haushalt der Stadt Aalen eingestellt. 20 Bauhof-Mitarbeiter seien in diesem Bereich beschäftigt. Für die Silvesterreinigung seien sie von rund 15 Mitarbeitern der Stadtgärtnerei unterstützt worden.

Um die Gesamtstadt sauber zu halten, seien bereits viele Maßnahmen ergriffen worden, sagt Haisch und denkt etwa an den Einsatz von Müllsheriffs, die Einrichtung zusätzlicher Reinigungszyklen sowie zahlreiche Kontrollaktionen. Um eine illegale Müll-entsorgung an Glascontainerstandorten zu vermeiden, seien überdies bereits Unterflurcontainer in der Sonnenbergstraße, in der Hegelstraße, in der Alte Heidenheimer Straße, in der Zebertstraße und in der Walkstraße installiert worden. Mit diesen habe die Stadt gute Erfahrungen gemacht. Deshalb seien weitere in Planung.

Doch nach wie vor gebe es Bürger, die sich um die Sauberkeit ihrer Stadt nicht scherten. Um Müllsünder zu ertappen, sei die Stadt Aalen auf Bürger angewiesen, die illegale Müllablagerungen melden oder gar solche beobachten, sagt Haisch. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter Telefon 07361/521109 oder per Mail an [email protected] wenden. Illegal abgelegter Müll kann auch via digitalem Schadensmelder auf der städtischen Homepage unter aalen.de/schadensmelder gemeldet werden. Sobald die Meldung bei der Stadtverwaltung eingegangen ist, sei diese im Geodatenportal im Menü „Bürgerservice“ unter „Anregungen und Schadensmeldungen“ einsehbar. Für illegal entsorgten Müll oder andere Schäden weiterhin genutzt werden kann auch die Aalen GeoApp. Diese ist kostenlos über die Appstores von Apple und Google für alle gängigen Tablets und Smartphones erhältlich, sagt Haisch.