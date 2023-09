Die Müllgebühren im Kreis sollen zum 1. Januar kommenden Jahres steigen. Dies hat der Umweltausschuss des Kreistags bei einer Gegenstimme mit überwältigender Mehrheit empfohlen. Endgültig entscheidet das Kreisparlament in seiner Sitzung am 17. Oktober. Folgt es dem Ausschuss, werden die Jahresgebühr um durchschnittlich 17,1 Prozent und die Leerungsgebühr um 13,8 Prozent angehoben. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass für die Leerung eines 60-Liter-Eimers statt bisher 117,60 eine Jahresgebühr von 137,72 zu bezahlen ist und eine Leerungsgebühr von 3,30 statt bislang 2,90 Euro.

Vor einem Jahr habe der Kreis nach 15 Jahren erstmals wieder Gebühren erhöhen müssen und auch in diesem Jahr sei solch ein Schritt unumgänglich, sagte Kreiskämmerer Karl Kurz. Er verwies zur Begründung auf Mehrausgaben von 3,1 Millionen Euro, was einer Steigerung um 17,4 Prozent entspricht. Hinzu komme erstmals eine CO2-Steuer bei der Müllverbrennung, die mit rund 700.000 Euro zu Buche schlage. Die Personalkosten stiegen um eine Million oder zwölf Prozent.

Bezuschusst werden sollen ab dem kommendem Jahr Mehrwegwindelsysteme für Kinder und Inkontinenzpatienten. Nicht zu bestreiten sei, dass die Gebühren steigen, sagte der Kämmerer, aber man habe sie in den vergangenen 15 Jahren teilweise gesenkt und erreiche auch mit der Preisanhebung noch nicht das Niveau des Jahres 2008.

Dass niemand von einer Erhöhung begeistert sei, verstehe er, sagte Nikolaus Ebert (CDU). Aber die Kalkulation sei transparent und die Abfallgesellschaft GOA leiste gute Arbeit. Man wolle schließlich auch eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung. Die Fraktion stehe auch zur Biotonne, die laut Kurz am 1. Oktober kommenden Jahres an den Start gehen gehen soll und mit 200.000 Euro in der Kalkulation enthalten ist.

Susanne Garreis (Grüne) wehrte sich gegen die Vorwürfe mancher Bürger, die von Abzocke sprächen. Der Kreis mache keinen Gewinn, alles sei „Null auf Null“ berechnet. Durch sortenreines Trennen könne jede und jeder auch selbst zu geringeren Müllgebühren beitragen. „Wir wollen den Leuten nicht willkürlich an den Geldbeutel“, unterstrich auch Mario Capezzuto (SPD). Seiner Ansicht nach vermitteln die Prozentzahlen einen falschen Eindruck. Nehme man die absoluten Zahlen, falle die Erhöhung nicht so drastisch aus, wie es auf den ersten Blick scheinen möge.

Er und Kämmerer Kurz ließen den Einwand von Andreas Wörner (AfD) nicht gelten, der Rems-Murr-Kreis habe günstigere Gebühren. Kurz hielt dagegen, dort müsse man beispielsweise für manche Leistungen gesondert bezahlen, die im Ostalbkreis in der Grundgebühr enthalten seien. „Wir bezahlen das, was wir an Müll produzieren“, unterstrich Landrat Joachim Bläse. „Und wir wollen, dass Müllwerker ordentlich bezahlt werden und von ihrem Lohn ihre Familie ernähren können!“