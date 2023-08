Müll: Stadt Aalen kämpft gegen Windmühlen

Er ist und bleibt ein Dauerbrenner, über den sich täglich zahlreiche Bürger ärgern. Die Rede ist von dem illegal entsorgten Müll in der Innenstadt. Trotz zahlreicher Maßnahmen wie dem Einsatz von Müllsheriffs, der Einrichtung zusätzlicher Reinigungszyklen und zahlreicher Kontrollaktionen bekommt die Stadt Aalen das Problem nicht in den Griff.

Montagmorgen in der Bischof–Fischer–Straße. Eine der beiden Müllsheriffs ist hier unterwegs. Mit Handschuhen ausgerüstet, wühlt die im Juni 2019 von der Stadt Aalen angestellte „Detektivin“ in einem gelben Sack, der in einer der dortigen Baumscheiben abgelegt worden ist. Außerhalb des Abfuhrtermins der GOA und überdies falsch befüllt, sagt sie im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ und deutet unter anderem auf den Elefantenfuß, der oben herausragt. Solche Säcke, befüllt mit einer Palme oder Hausmüll, holt die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung nicht ab, sagt sie. Vielmehr müssten diese vom städtischen Bauhof entsorgt werden. Auf Kosten der Allgemeinheit. Den Bauhof werde sie über diese illegale Müllablagerung informieren. Zuvor dokumentiert sie diese allerdings mit Fotos und sucht in dem besagten Sack nach Hinweisen, die Aufschluss über den Verursacher geben könnten. Wenn sie Glück habe, finde sie einen Zettel oder ein Schriftstück, das zum Müllsünder führt.

In den vergangenen Jahren sei ihre Arbeit und die ihres Kollegen von Erfolg gekrönt gewesen. Unter anderem konnte ein Täter Mitte April in der Oberen Bahnstraße ermittelt werden, der in den dortigen abgelegten Einkaufstüten ein Schriftstück mit seinem Namen und seiner Adresse hinterlassen habe.

Dass es in der Bischof–Fischer–Straße immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen kommt, sei ihr bekannt. Auch abgestellte Mülltüten an den Containern in der Aalener Gesamtstadt seien an der Tagesordnung, wobei die Installierung von Unterflutcontainern das Problem illegaler Müllablagerungen verbessert habe, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen. Bereits installiert worden seien solche in der Sonnenbergstraße, in der Hegelstraße, in der Alte Heidenheimer Straße, in der Zebertstraße und in der Walkstraße. Weitere seien in Planung.

Nach wie vor stößt Lesern der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ der illegal entsorgte Müll auf öffentlichen Plätzen oder in Grün– und Parkflächen sauer auf. Insbesondere nach dem Wochenende sehe es im Stadtgarten verheerend aus. Anstatt die dort aufgestellten Mülleimer zu benutzen, würden Flaschen und Überbleibsel von verspeisten Dönern, Burgern oder Pizzen in Form von Verpackungen herumliegen — oft sogar unmittelbar neben dem Restmüllbehälter. Auch Essensreste an den Bänken und Büschen seien an der Tagesordnung. Ganz zum Leidwesen der dort spielenden Kinder.

Nicht besser sehe es an der Bohlschule aus. Am dortigen Kocher würden nicht nur haufenweise Kippen und Pappkartons herumliegen, sondern auch der dortige Spielplatz sei mit Dosen und Tetrapacks nahezu übersät. Vor wenigen Tagen wurde an einer dortigen Bank auch eine Mikrowelle abgestellt, die jetzt darauf wartet, auf Kosten der Bürger entsorgt zu werden.

Aktuell sind zehn Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nur mit Mülleinsammeln und der Entsorgung des Unrats beschäftigt, sagt Dürr. Um die Grünflächen sauberzuhalten, würden sie im Sommer von einem Trupp der Samariterstiftung unterstützt. Überdies seien Mitarbeiter der Firma Sauberwelten unterwegs, um in der Innenstadt Müll einzusammeln.

Dass auch die Bürger mittlerweile aufmerksam sind und Verstöße melden, zeigten die 1.104 Hinweise, die seit Anfang des Jahres eingegangen seien. Die soziale Kontrolle ist gut, sagt der Citymanager Reinhard Skusa, für den die Stadt Aalen bereits alles tut, um dem Müllproblem entgegenzuwirken. Dieses in den Griff zu bekommen, sei jedoch nahezu unmöglich. Abschrecken könnten lediglich drakonische Strafen, die den ertappten Müllsündern auferlegt würden.

Bürger sind gefragt

Mit Blick auf Müllsünder sei die Stadt Aalen für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter Telefon 07361 / 521109 oder per E–Mail an [email protected] wenden. Müllablagerungen, die mit einem Bußgeld bis zu 5000 Euro geahndet werden können, können auch via digitalem Schadensmelder auf der städtischen Homepage unter aalen.de/schadensmelder gemeldet werden. Sobald die Meldung bei der Stadtverwaltung eingegangen ist, sei diese im Geodatenportal im Menü „Bürgerservice“ unter „Anregungen und Schadensmeldungen“ einsehbar .Für illegal entsorgten Müll oder andere Schäden weiterhin genutzt werden kann auch die Aalen GeoApp. Diese ist kostenlos über die Appstores von Apple und Google für alle gängigen Tablets und Smartphones erhältlich.