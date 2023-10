Müll ist und bleibt in Aalen ein Dauerbrenner

„Unfassbar. Eine Riesensauerei.“ Das haben sich einige Bürger gedacht, als sie am Mittwochmorgen am Standort des Altglas- und Kleidercontainers in der Zeppelinstraße vorbeigelaufen sind. Hier haben Unbekannte jede Menge Tüten an Hausmüll verbotenerweise abgelegt. Entsorgt werden muss der Unrat jetzt von Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt Aalen auf Kosten der Allgemeinheit.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Bürger nicht über illegalen Müll ärgern, der an Containerstandorten, in Grün- und Parkanlagen oder in Baumscheiben von Wohngebieten sowie am Ufer von Kocher und Aal achtlos entsorgt wird. Auch in der Facebookgruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“ wird die Vermüllung der Gesamtstadt inklusive Fotos regelmäßig thematisiert.

Dass diese noch mehr zunimmt, glauben einige Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Umweltausschuss des Kreistags zum 1. Januar 2024 eine Erhöhung der Müllgebühren beschlossen hat. Sollte der Kreistag in seiner Sitzung am 17. Oktober diesem Vorschlag folgen, erhöht sich die Jahresgebühr für die Leerung eines 60-Liter-Eimers von bisher 117,60 auf 137,72 und die Leerungsgebühr von bislang 2,90 auf dann 3,30 Euro. Dass damit nur diejenigen Bürger „bestraft“ würden, die ohnehin brav ihren Hausmüll in ihrer Mülltonne entsorgten, liege auf der Hand, meinen viele. Für Müllsünder hingegen sei diese Erhöhung nur ein weiteres Argument, ihren Unrat illegal in der Stadt zu verteilen.

Ratlos, wie der illegalen Müll-entsorgung begegnet werden kann, ist auch die Stadt Aalen. Viele Maßnahmen wie der Einsatz von Müllsheriffs, die Einrichtung zusätzlicher Reinigungszyklen und zahlreiche Kontrollaktionen habe man bereits ergriffen, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Überdies seien an in der Sonnenbergstraße, in der Hegelstraße, in der Alten Heidenheimer Straße, in der Zebertstraße und in der Walkstraße Unterflurcontainer installiert worden, um dort eine illegale Müllentsorgung zu vermeiden.

Doch bei allen Maßnahmen, welche die Stadt ergreife, gebe es nach wie vor Bürger, die sich um die Sauberkeit ihrer Stadt nicht scherten und es hinnehmen würden, wenn ihr Unrat auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden müsse. Sollten diese ertappt werden, müssten sie mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen. Dass diese mit solch drakonischen Strafen dann auch belegt werden, fordern viele Aalener.

Um Müllsünder zu ertappen, sei die Stadt Aalen auf Bürger angewiesen, die illegale Müllablagerungen melden oder gar solche beobachten, sagt Haisch. Dass diese diesbezüglich mittlerweile sehr aufmerksam seien und Verstöße melden würden, zeigten die rund 1300 Hinweise, die seit Anfang des Jahres bei der Stadt eingegangen seien.

Und auch künftig gilt: Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter Telefon 07361/521109 oder per E-Mail an [email protected] wenden. Illegal abgelegter Müll kann auch via digitalem Schadensmelder auf der städtischen Homepage unter aalen.de/schadensmelder gemeldet werden. Sobald die Meldung bei der Stadtverwaltung eingegangen ist, sei diese im Geodatenportal im Menü „Bürgerservice“ unter „Anregungen und Schadensmeldungen“ einsehbar .