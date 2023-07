Nach dem Motto „Alles, was Räder hat bis 2003“ haben sich trotz Hitzerekord bei 35 Grad über 400 Fahrzeuge auf dem Neuhof eingefunden. Anlass war das 44.Treffen des MSC Aalen–Reichenbach. Ob Motorrad, Straßenkreuzer, Sportwagen, Roller, Unimog oder Schlepperfahrer: Eine nie dagewesene, bunte Vielfalt an sehenswerten Fahrzeugen erfreute die Besucher, die es sich unter den Obstbäumen bei leckerem Essen und frisch gezapften Bier gemütlich machten.

Wieder mit zu den Publikumslieblingen gehörte der fast 100 Jahr alte Bus der Marke Renault, den der Besitzer Josef Albrecht selbst restauriert hat. Dieser Bus wurde jahrzehntelang im Pariser Stadtverkehr eingesetzt, eher er noch über 50 Jahre lang in Göppingen seinen Dienst verrichtete.

Aus Kirchheim war das älteste Auto — ein BMW Dixi aus dem Jahr 1928 — angereist. Ein Schnauferl mit 15 PS / 800 ccm.

Die Anzahl der Traktoren zeigte, dass sich diese Gefährte immer größerer Beliebtheit erfreuen, auch unter den jüngeren Fahrern und Besitzern. In diesem Jahr erstmalig dabei waren auch die Unimog–Freunde Ostalb mit 18 Fahrzeugen.

Eine unglaubliche Anzahl an Zweirädern reihte sich auf. Alle namhaften Marken waren vertreten: von Zündapp über BMW, Honda und Horex bis zu DKW. Es war ein gelungenes Fest, das trotz der Hitze bei Teilnehmern und Besuchern sehr gut ankam.

Bei der Prämierung überreichten der Sportleiter Paul Seckler und die stellvertretende Sportleiterin Bereich Oldtimer Sigi Reichelt Pokale in verschiedenen Wertungen: Der Eduard–Molitor–Pokal wurde an die größte Gruppe vergeben: 1. Platz HDB in Mission Dewangen mit 48 Teilnehmern, 2. Platz Reichenbacher Bulldogfreunde (18), 3.Platz Traktorfreunde Heuchlingen.