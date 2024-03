Mit einem dreitägigen Festival feiert das Modehaus Funk bis Samstag seine Wiedereröffnung nach einer Kernsanierung und Neugestaltung. „Wir haben Funk fit für die Zukunft gemacht“, freute sich Tobias Funk am Donnerstagmorgen beim Festival Opening mit zahlreichen Gästen. Symbolisch führte ein roter Teppich vom Eingang des Modehauses über den Spritzenhausplatz bis zum Eingang des Schuhstadels: Denn auch dieses Geschäft präsentiert sich seiner Kundschaft nach einem Umbau neu.

Großes Kompliment

Ein großes Kompliment zur klaren, hellen Struktur und dem urbanen Flair des neu gestalteten Modehauses Funk machte Oberbürgermeister Frederick Brütting den Inhabern bei der Begrüßung. „Ich habe den Eindruck, ich komme in ein großes Geschäft in Stuttgart oder München“, sagte er. „Doch wir befinden uns in der Modestadt Aalen.“

In der gut 40-jährigen Geschichte unseres Hauses hat es mehrere Meilensteine gegeben. Tobias Funk

1983 hatte Josef Funk den Grundstein für das Bekleidungsgeschäft gelegt. „In der gut 40-jährigen Geschichte unseres Hauses hat es mehrere Meilensteine gegeben“, erklärte nun dessen Sohn Tobias Funk, der 2014 zusammen mit seiner Schwester Stefanie Kraft die Geschäftsführung übernommen hat. Einer dieser Meilensteine sei der letzte großen Umbau 2010 gewesen. Damals habe man die Fläche der Geschäftsräume verdoppelt. Als es nun daran ging, das Haus wieder neu zu gestalten, hätten viele Stammkunden nach dem Grund gefragt, denn: „Bei euch isch doch schee“, gab Tobias Funk die Verwunderung auf gut Schwäbisch wieder.

Das ist neu

Doch Handel bedeute Wandel. „Unsere Kundschaft hat sich verändert, sie ist jünger, moderner, mobiler, urbaner“, erklärte Funk. Es kämen mehr Touristen, es wachse die Firma Zeiss, und Aalen habe immer mehr Studierende. Das Sortiment entspreche längst dieser Entwicklung, jetzt folge ihr auch die Hülle: „Wir haben unser Haus ,lesbarer’ gemacht und klar gestaltet“, so der Geschäftsführer.

Die Treppen, die zu den beiden Obergeschossen führen, sind neu, an zentraler Stelle und vom Eingang aus gut im Blick, ebenso die Kassen. Die Decken sind höher und im Industriedesign. „Außerdem haben wir unser Haus auf den modernsten Stand der Technik gebracht“, ergänzte Funk und erwähnte eine neue LED-Beleuchtung und eine effiziente Belüftungsanlage. Denn die Klimaerwärmung sei spürbar: „Wir müssen im Sommer deutlich mehr klimatisieren als früher“, so Funk.

Die Investition lohne sich, war er überzeugt. Die allgemeine Entwicklung spiele dem Modehaus in die Karten. „Der Online-Boom ist vorbei und der Trend zurück zum stationären Einzelhandel klar erkennbar“, meinte der Geschäftsführer. Was ihr Vater den Geschwistern Funk 40 Jahre lang vorgelebt habe und sie weiterführten, werde mehr geschätzt denn je: das Einkaufserlebnis mit persönlicher Zuwendung.

Es braucht auch eine attraktive City

Damit die Kundinnen und Kunden gerne kommen, brauche es aber auch eine attraktive City. Leerstände seien ebenso eine Herausforderung wie eine Überzahl an Barbershops, Nagelstudios oder Handyläden. Funk: „Es braucht den richtigen Mix.“ Ihr Modehaus sehen Tobias Funk und Stefanie Kraft als Symbol mit Strahlkraft für die Region, und Funk schloss: „Ich bin stolz, dass wir Aalen attraktiver machen.“

Im Modehaus Funk gibt es ein großstädtisches Angebot, das uns guttut. Frederick Brütting

Dem stimmte OB Brütting uneingeschränkt zu. „Im Modehaus Funk gibt es ein großstädtisches Angebot, das uns guttut“, lobte er. Zu beobachten sei, dass große Ketten sich schwertäten. „Aber inhabergeführte Unternehmen geben Gas“, stellte Brütting fest. Seit er im Amt sei, habe er in Aalen mehr Neueröffnungen erlebt als Schließungen, weil es mutige Geschäftsleute gebe, die anpacken. „Das ist hervorragend.“

"Jeden Monat eine Eröffnung"

„Jeden Monat eine neue Eröffnung“, freute sich auch Citymanager Reinhard Skusa über das Reopening von Modehaus Funk und zählte weitere Projekte in der City auf: Bereits eröffnet haben das Outlet von Triumph am Marktplatz, der Juwelier Tilo Treuter und die Soul Bowl in der Reichsstädter Straße. Bald folgen das künftige Stadthotel im ehemaligen Spielzeug Wanner sowie der Barfüßer in der Helferstraße.

Zum Abschluss segnete der katholische Pfarrer Wolfgang Sedlmeier das Modehaus Funk.

Auch der Schuhstadel ist neu gestaltet

Auch der Schuhstadel hat nach dreieinhalb Wochen Umgestaltung Grund zum Feiern. Die Inhaber Martin und Bettina Sachse haben ihrem Schuhgeschäft mit viel Holz echten Stadelcharakter verliehen. Themeninseln setzen die hochwertigen Markenschuhe in Szene, eine Bar und Lounge-Möbel schaffen Wohlfühlatmosphäre. Nun sei der Rahmen perfekt fürs Erlebnis-Shopping, freuen sich die Inhaber. Ob Firmen-Event oder Mädelsabend, es seien auch viele Themenabende buchbar. Das Interesse der Kundschaft, so Martin und Bettina Sachse, sei „auf jeden Fall bereits da“.

Die Wiedereröffnung feiert Mode Funk mit einem Festival vom 7. bis 9. März. Auf dem Spritzenhausplatz stehen Foodtrucks von Eichenhof und Café Schieber. Das Autohaus Widmann zeigt Automodelle. Am Freitag ist Late Shopping Night bis 22 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr. Am Samstagvormittag unterhält ein Seifenblasenclown, am Samstagnachmittag die Illustratorin PaperRazza.