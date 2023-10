Ein weiterer Leerstand in der Reichsstädter Straße füllt sich. Nach der Eröffnung des"]} Juweliergeschäfts Tilo Treuter in den Räumen des ehemaligen Optik Binder Anfang September kehrt demnächst auch wieder nebenan Leben ins Erdgeschoss des Gebäudes in der Reichsstädter Straße 16 ein. Im November eröffnet hier Talat Aydin das Herrenmodegeschäft „Mania ‐ Mode für Männer“.

Seit über ein Jahr steht die Fläche in den Räumen des ehemaligen Ein-Euro-Shops leer, in dem zuvor das Modegeschäft Ulla Popken und davor die Filiale der Commerzbank ihren Standort hatten. In wenigen Wochen will der 48-jährige Aalener Talat Aydin hier Mode für Männer anbieten.

Der Name „Mania“ ist in Aalen bereits seit 13 Jahren bekannt. Denn unter diesem eröffnete die 34-jährige Lebensgefährtin von Talat Aydin, Yasmin Saghir, im Jahr 2010 ihren Damenmodeladen in der Stadelgasse 3, in dem zuvor der Steineladen Larimar seinen Standort hatte. Seither bietet sie hier Damenbekleidung aus Italien und Frankreich an und habe eigenen Angaben zufolge von der Eröffnung des Mercatura Anfang September 2011 profitiert. Damit habe sich die Stadelgasse zu einer Superlage gemausert und ihr Laden, den sie im Frühjahr dieses Jahres renoviert habe, laufe mit großem Erfolg.

Immer wieder seien in der Vergangenheit auch Kunden zu ihr gekommen, die explizit nach Herrenmode gefragt hätten. Doch um solche zusätzlich anzubieten, sei das rund 90 Quadratmeter fassende Geschäft zu klein. Um dennoch auch für Männer ein Angebot zu schaffen, habe sie sich mit ihrem Partner Talat Aydin dazu entschlossen, explizit ein Herrenmodegeschäft mit Mode aus Italien zu eröffnen.

Auf der Suche nach einer Fläche seien die beiden auf den Leerstand in der Reichsstädter Straße 16 aufmerksam geworden. Angesichts der dort künftigen Entwicklung mit der Wiederbelebung des ehemaligen Spielzeug Wanner mit einem Buchladen und einer Gastronomie im Erdgeschoss und einem Boutique-Hotel in den oberen Geschossen sowie der Eröffnung der Gastronomie Soul Bowl im ehemaligen Modegeschäft „Gina Laura“ in der Reichsstädter Straße 6 sehen sie großes Potenzial an dem Standort.

Die neue Ladeneinrichtung für „Mania ‐ Mode für Männer“ sei bereits in Italien bestellt worden. Diese könne nach umfassenden Renovierungsarbeiten auf der rund 150 Quadratmeter großen Verkaufsfläche schließlich eingebaut werden. Eine Eröffnung werde noch im November angestrebt, spätestens aber vor dem Weihnachtsgeschäft, sagt Yasmin Saghir, die bereits in jungen Jahren in verschiedenen Textilgeschäften ihrer Eltern mitgeholfen habe.

In der Modebranche seit 20 Jahren tätig sei auch ihr Partner Talat Aydin, der in dieser bereits in Istanbul und anschließend in Bayreuth und Speyer gearbeitet habe. Von 2016 bis 2022 war er Inhaber des Damenoberbekleidungsgeschäft „Mezza Mode“ in der Beinstraße 20, dessen Standort noch vielen älteren Aalenern als früheres Schuhhaus Wagner ein Begriff ist.

Vermarktet hat den Leerstand Dietmar Diebold von der Aalener Treuhand-Gewerbe-Immobilien GmbH, gemeinsam mit Ludwig Wunderle. Beide freuten sich, dass mit dem Modegeschäft eine interessante und besondere Note in der Reichsstädter Straße einkehre und die gesamte Innenstadt aufgewertet werde. Um sich von der Optik an das benachbarte Gebäude, dem ehemaligen „Goldenen Lamm“, anzupassen, habe Diebold dem Eigentümer ans Herz gelegt, die Fassade zumindest bis zum ersten Geschoss zu verschönern.