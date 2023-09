Strahlend blau wölbt sich am Samstag der Himmel über einer klingenden Innenstadt. Es sind Reichsstädter Tage, es ist heiß, und die Menschen, die tagsüber erleben wollen, was an allen Ecken und Enden der City an Musikkapellen, Tanzauftritten, Sportakrobatik, an Essen und Trinken geboten ist, suchen sich wenn möglich ein schattiges Plätzchen. Voll wird’s, als die Sonne geht.

Neun Bühnen, rund 20 Bands, 32 Vereine, vier Tanzschulen, 120 Stände und Tausende Besucher: Das sind die 47. Reichsstsädter Tage in Aalen — aber auch einige Lücken in Gassen, in denen bei früheren Festen Leben war. Am Samstagmittag kommt das größte Stadtfest der Region auch nur ganz allmählich in Schwung. Es scheint, als müsse die City nach dem Auftakt am Freitagabend mit Massen in den Gassen, mit Cover–Rock und Party erst einmal Luft holen. Viele Getränkebuden sind noch verwaist.

Der stellenweise leere Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass es in manchen Bereichen gar keine oder kaum Stände mehr gibt. So etwa im Östlichen Stadtgraben oder in der Mittelbachstraße, wo „Bubus“ ansgestammter Weinstand vor seinem Geschäft „Vom Fass“ als Kulminationspunkt einfach fehlt. Weil die Stadt die Gebühren für seinen Stand diesmal neu berechnet hatte, ist „Bubu“ sozusagen in den Reichsstädter–Tage–Streik getreten. Nur Eine Art Kondolenzstele mit Blumen, einem Gästebuch und sogar einem Grablicht mit der Aufschrift „Wir vermissen Dich“ ist diesmal vor dem Haus, sonst nichts. Stände gibt’s auch in der Reichsstädter Straße so gut wie keine, hier ließen zwei Sanierungsbaustellen keinen Platz dafür.

Dafür füllt sich der Marktplatz, der diesmal mit bunten Lampions geschmückt ist, sobald die Häuser genug Schatten bieten. Hier ist was los. Den Anfang macht die Kochen Clan Pipe Band, die übrigens in diesem Jahr ihr 25–jähriges Bestehen feiert. Die Dudelsackmusik geht durch und durch. Auf dem Rathausvorplatz, auf dem in einem schattigen Eck eine Bühne für die Auftritte steht, zeigen als erstes die Gruppen der Neuen Tanzschule, was sie draufhaben, während davor zig Handys in die Höhe gereckt werden.

Am Gmünder Torplatz haben es die Gruppen und Zuschauer zunächst schwer, die Sonne knallt hier. Wie gut, dass auf dem Spritzenhausplatz Platanen stehen, von dort aus lässt sich die Christchurch District Band mit ihrem satten Sound hervorragend genießen. Drei Stücke spielen die Christchurcher gemeinsam mit den Kochen Clan Pipers. Seit zwölf Jahren sind die Kapellen befreundet, und nicht zum ersten Mal treten sie gemeinsam auf.

Derweil schwitzen die Mitglieder des Liederkranzes Unterrombach aus einem ganz anderen Grund. An ihrem weiß-grünen Stand vor den Sitzungssälen des Rathauses verkaufen sie wie jedes Jahr Hitzkuchen. Vier Tage sind sie dafür mit allem Drum und Dran und mit 80 Leuten im Einsatz, verrät Beirätin Katrin Grell, angefangen bei rund 40 Kilogramm Zwiebeln und 100 Bund Frühlingszwiebeln, die zehn Frauen zusammen geschnitten haben. Der Aufwand ist riesig, aber sie wissen: „Es lohnt sich.“ So komme Geld in die Vereinskasse für die Chorarbeit. „Und es macht Spaß“, wirft Katrin Grell noch ein, „denn jeder kann fast alles, es flutscht im Team, und das genießen wir.“ Spricht’s, lacht, greift nach Nudelholz und Teig und legt los.

Ein Strahlen im Gesicht hat auch Hermine Weller–Jecht von „Mines Immergrün“. Da steht sie inmitten ihrer herrlichen Trockensträuße und erzählt, dass sie erstmals mit ihrem Stand bei den Reichsstädter Tagen dabei ist. Eine gute Entscheidung, sagt sie: „Aalen lohnt sich immer.“ Eben.