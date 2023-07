Nicht mehr lange und die Aalener Innenstadt ist um eine weitere Gastronomie reicher. Unter dem Namen „Soul Bowl“ eröffnet das Aalener Ehepaar Ralf und Andrea Herrmann voraussichtlich Mitte Oktober sein Lokal im ehemaligen Modegeschäft Gina Laura in der Reichsstädter Straße 6.

Drei Jahre lang hat Ralf Herrmann die Ran–Tankstelle im Aalener Industriegebiet betrieben, in dem auch das Restaurant Pizzabob seinen Standort hat, davor war er zwölf Jahre lang Pächter der Aral–Tankstelle in der Stuttgarter Straße und zeichnete auch für die gleichnamige Tankstelle in Schwäbisch Gmünd verantwortlich. Jetzt heißt es für den 44–jährigen dreifachen Familienvater, auf zu neuen Ufern. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea hat er sich dafür entschieden, die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes in der Reichsstädter Straße 6 anzumieten, in dem einst der Modeladen „Gina Laura“ seinen Standort hatte und danach interimsweise das Eiscafé „(N)Ice Coffee“ untergebracht war.

Am vergangenen Donnerstag hat der Besitzer des Gebäudes, Andreas Seydelmann, die Schlüssel an die neuen Pächter übergeben, die ab sofort mit der Gestaltung der Räumlichkeiten im rund 80 Quadratmeter großen Erdgeschoss beginnen können. Der Ladenbauer sei bereits beauftragt, sagt Ralf Herrmann, der das Innere des Lokals im Boho–Style, also mit erdigen Farbtönen wie Braun und Beige gestalten möchte.

Gerne hätten er und seine Frau Andrea ihre Gastronomie, die sie als ihr „Baby“ bezeichnen, zu den Reichsstädter Tagen eröffnet, doch dieser Zeitplan lasse sich nicht einhalten. Optimistisch sind die beiden allerdings, dass eine Eröffnung Mitte Oktober klappt. Derzeit lässt der Eigentümer Andreas Seydelmann das Dach des historischen Gebäudes erneuern, Mitte August sollen die Arbeiten voraussichtlich beendet sein und das Gerüst abgebaut werden.

Der Standort in der Reichsstädter Straße in unmittelbarer Nähe zum belebten Marktbrunnen ums Eck sei ideal, sagt Ralf Herrmann im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Auch das Gebäude sei optisch ein Hingucker. Den nach wie vor bestehenden Leerstand des ehemaligen „Ein–Euro–Shops“ in der Reichsstädter Straße 16 anzumieten, sei für ihn indes nicht infrage gekommen. Überdies sei die Lage auch deshalb ideal, weil sich in dieser Ecke in naher Zukunft einiges tut. Herrmann denkt unter anderem an die Eröffnung von „Tilo Treuter Schmuck“ im ehemaligen „Optik–Binder“ in der Reichsstädter Straße 20 oder an die Wiederbelegung des ehemaligen „Spielzeug Wanner“ mit einem Buchladen und einer Gastronomie im Erdgeschoss und einem Boutique–Hotel in den oberen Geschossen.

Davon, dass sein Gastronomiekonzept bei den Aalenern und Gästen von außerhalb ankommt, ist der 44–Jährige überzeugt. Das Angebot von Bowls, die in Großstädten wie Berlin und München der Renner seien, gebe es in der Kreisstadt bislang noch nicht. Deshalb möchten er und seine Frau Andrea, selbst eingefleischte Fans einer gesunden, bewussten und nachhaltigen Ernährungsweise, damit in Aalen eine Lücke schließen.

In ihrem Lokal möchten die beiden unterschiedliche Variationen von Bowls anbieten. Nach einer Art Baukastenprinzip werden bei diesen verschiedene Zutaten möglichst bunt und vielfältig gemeinsam in einer Schüssel (englisch Bowl) präsentiert. „Als Grundlage dienen etwa Reis, Zucchininudeln oder Linsen, die mit frischen Zutaten in Form von Obst oder Gemüse oder in Form von Hähnchen oder Shrimps ergänzt werden. Abgerundet wird das Ganze mit Soßen, gerösteten Nüssen oder Röstzwiebeln“, erklärt Ralf Herrmann. Neben eigenen kreierten Bowls könnten sich die Gäste aber auch ihre eigene Schüssel zusammenstellen. Ergänzt werde das Angebot mit frischen Broten, verschiedenen Aufstrichen und Desserts. Auch ein Frühstück möchten Ralf und Andrea Herrmann in ihrem Lokal, das im Innern über rund 30 Sitzplätze verfügen wird, anbieten.

In welchem Ausmaß im Außenbereich bestuhlt werden kann, müsse noch mit der Stadt und dem Citymanager Reinhard Skusa abgeklärt werden, sagt Ralf Herrmann. Schön wäre es, wenn nicht nur Richtung Reichsstädter Straße bestuhlt werden könnte, sondern auch hinten hinaus an der Stadtkirche. Ein direkter Zugang vom Lokal in den hinteren Bereich gebe es idealerweise.

Für ihre Gastronomie suchen Ralf und Andrea Herrmann auch noch Personal in Vollzeit, Teilzeit und Aushilfen. „Mit einer Akquise wollen wir in der nächsten Zeit starten“, sagt der Vater der zehnjährigen Leah, der sechs Jahre alten Lisa und dem eineinhalb Jahre alten Lukas. Angst davor, nicht genügend Mitarbeiter zu finden, habe Ralf Herrmann in Zeiten von Personalmangel in der Gastronomie nicht. „Angst ist ein schlechter Berater, wenn man unternehmerisch tätig werden möchte.“ Überdies habe er in seiner Zeit als Tankstellen–Pächter die Erfahrung gemacht, dass es kein Problem sei, Personal zu finden, wenn man mit den Menschen familiär und wertschätzend umgeht.