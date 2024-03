Mit Selbstvertrauen geht die Reise für den VfR Aalen nach Hessen

Für Fußball-Regionalligist VfR Aalen steht an diesem Samstag das erste Auswärtsspiel an. Es geht zum TSV Steinbach Haiger. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Starke Leistung gegen Mainz II

Der VfR Aalen hat im ersten Liga-Spiel nach der langen Winterpause eine starke Leistung gezeigt. Den Gegner 1. FSV Mainz 05 II hatte man im Griff, einzig die Chancenverwertung war ausbaufähig. Mit etwas Abstand blickt Trainer Markus Pflanz nochmals auf die Partie zurück: „Auch wenn wir zwei Punkte haben liegen lassen, fällt das Fazit positiv aus. Die Art und Weise unseres Spiel fand ich sehr gut. Erstmals seit dem 11. Spieltag haben wir wieder zu Null gespielt. Das gibt der Defensive auch Selbstvertrauen.“

Neuzugänge mit guten Leistungen

Beide Neuzugänge, die Stürmer Marco Rienhardt und Ephraim Eshele, kamen gegen Mainz zum Einsatz: „Wie die ganze Mannschaft, hatte sich Marco Rienhardt vorne sehr aufgerieben. Er hatte gute Szenen und war sehr gut im Anlaufen. Ephraim Eshele konnte ihn sehr gut ersetzen. Fast hätte er das 1:0 erzielt. Jeder Spieler hat seine Waffe. Bei Ephraim ist es seine Körpergröße", so Aalens Trainer Markus Pflanz.

Aalens kommender Gegner TSV Steinbach Haiger rangiert mit aktuell 30 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Das Team von der Ostalb belegt den 15. Platz, hat allerdings nur drei Punkte Rückstand. Wie bereits in der vergangenen Woche gegen den 1. FSV Mainz 05 II, lautet das Motto: Verlieren verboten, um nicht den Anschluss an Steinbach Haiger zu verlieren.

Keine gute Bilanz

Achtmal haben beide Mannschaften bislang in der Regionalliga Südwest gegeneinander gespielt. Die Bilanz spricht dabei für den TSV Steinbach Haiger: vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Seit sechs Partien ist der TSV gegen den VfR dabei unbesiegt. Beim TSV Steinbach Haiger konnten die Aalener bislang noch nicht gewinnen. So schätzt Trainer Markus Pflanz den kommenden Gegner ein: „Steinbach Haiger hat sich sicherlich mehr versprochen. Sie sind schlecht gestartet mit den Niederlagen bei der TSG Balingen und den Stuttgarter Kickers.“

Wie Markus Pflanz betont, hätte das Spiel bei den Stuttgarter Kickers aber auch anders ausgehen können. „Nach drei Minuten gab es eine sehr gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Dann hätten sie beim Stand von 1:0 für die Kickers einen Elfmeter bekommen müssen. Im Gegenzug fällt das 2:0 und am Ende verlieren sie das Spiel mit 0:4.“

Für das Spiel am Samstag sind beim VfR Aalen fast alle Spieler wieder einsatzbereit. Wie Markus Pflanz betont, haben As Ibrahima Diakité und Mario Szabo unter der Woche gut trainiert. Einzig bei Steffen Kienle gibt es noch ein Fragezeichen. „Bei Steffen Kienle müssen wir noch abwarten. Er hatte am Donnerstag einen MRT-Termin und da müssen wir schauen, was dabei herauskommt“, so Markus Pflanz abschließend.