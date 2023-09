Weil zwei 15-Jährige ohne Helm mit einem Roller unterwegs waren, sollten sie in der Bahnhofstraße am Donnerstag gegen 21.25 Uhr kontrolliert werden. Anstatt den Haltesignalen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte der jugendliche Fahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als er in die Schleifbrückenstraße einbog, überholte ihn der Streifenwagen, um ihn in der Folge langsam bis zum Stillstand abzubremsen. Dies erkannte der 15-Jährige jedoch zu spät und fuhr leicht auf den Streifenwagen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.