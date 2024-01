Überall nur strahlende Gesichter gab es am Neujahrstag in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle. Insgesamt rund 2600 Zuschauer waren Zeuge der spektakulären Turngala „Eternity“ vom Schwäbischen und Badischen Turnverbands. Ausgerichtet hatten die beiden Veranstaltungen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Holger Steibel: „Das Programm war sensationell“

Mit etwas Abstand blickt Veranstaltungsleiter Holger Steibel von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf die Turngala zurück: „Die Turngala war ein voller Erfolg. Das Programm war einfach sensationell. Das haben uns auch viele Zuschauer hinterher bestätigt. So toll war die Turngala schon lange nicht mehr. Moderator Jens Ohle war überragend, er hatte das Ganze nochmals aufgewertet.“Wie Holger Steibel noch ergänzt, habe die Turngala dem Schwäbischen Turnerbund viel Geld gekostet. „Aber man hatte das dann schon sehen können, dass Weltmeister vor Ort waren und Gruppen, die für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert sind. Der Schwäbische und Badische Turnerbund stellen schon seit Jahren einiges auf die Beine. Wir von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach können stolz sein, einen Teil dazu beitragen zu können.“ Einen persönlichen Showfavoriten hatte Holger Steibel nicht. Wie er betont, waren alle Protagonisten Weltklasse. „Von der ersten eigenen Showgruppe der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bis zum Schluss war einfach alles auf höchstem Niveau. Im Gesamtkollektiv war es eine hervorragende Performance von allen Beteiligten.“

Die beiden Veranstaltungen stießen auf ein riesiges Zuschauerinteresse. Die erste Show am Nachmittag war bereits annähernd ausverkauft. Der Restkartenbestand lag bei 100 Tickets. „Die Abendveranstaltung war dann ausverkauft. An der Abendkasse konnten wir noch zahlreiche Tickets verkaufen“, berichtet Holger Steibel.

Zwei große Auftritte hatte der Kinderturnclub der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. (Foto: Thomas Siedler )

300 Ehrenamtliche im Einsatz

Etwa 300 Ehrenamtliche der TSG waren in den vergangenen Tagen für die Sportgala im Einsatz. „Ihnen möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen. Ein Dank geht aber auch an die Stadt Aalen, die Johanniter, Feuerwehr, das Hausmeister-Team und an den STB für die wirklich tolle Zusammenarbeit.“ Auch TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer war stolz auf das Geleistete, wie er in seiner Begrüßung vor der Turngala betonte: „Alles hier sieht so selbstverständlich aus und war hervorragend hingerichtet. Aber das Ganze ist nicht selbstverständlich. Einige Helfer waren tagelang in der Halle um alles auf Vordermann zu bringen. Das ist überragend.“

Mit einem Schmunzeln ergänzte er dann noch: „Böse Zungen behaupten ja bereits, dass Holger Steibel mittlerweile schon in der Halle wohnt. Wir werden überprüfen, ob er auch ordnungsgemäß angemeldet ist.“

2026 ist Holger Steibel wieder im Einsatz

Im kommenden Jahr wird die Aalener Sportallianz dann die Turngala ausrichten. In zwei Jahren wird Holger Steibel als Veranstaltungsleiter wieder zur Verfügung stehen. „Mit aller Kraft wollen wir die Veranstaltung wieder so vorbereiten, wie in diesem Jahr“, so Holger Steibel abschließend.