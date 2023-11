Mit Medaillen und Urkunden das Sportjahr feierlich beenden

Die Sportlerehrung der Behindertenhilfe Ostalb ist gute Tradition und bildet in jedem Jahr den Abschluss eines Sportjahres. Mannschaftssportler oder Einzelsportler ‐ sie alle wurden im Saal der Behindertenhilfe Ostalb in Neresheim geehrt. Geehrt für ein erfolgreiches Sportjahr, das die Sportbegeisterten über die Kreisgrenzen hinausgeführt hat. So waren sie beim Tischtennis-Turnier in Reutlingen, beim inklusiven Tischtennis-Turnier in Großglattbach, beim Schwimm-Wettkampf in Bad Cannstatt sowie beim Verbandssportfest in Ellwangen. Gisela Graf-Fischer, Bereichsleiterin Wohnen, freut sich über die sportlichen Leistungen. Sie dankte allen Beteiligten. Als Auszeichnung für das Engagement und die Teilnahme an sportlichen Events erhielten alle Sportler Medaillen und Urkunden.