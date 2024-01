(möc) - Es wird wieder lauter am Rathaus, diesmal auf der Marktplatz-Seite und im Osten. Die Fassadensanierung geht in die dritte Runde. Ab Anfang April schießt das Wasser wieder mit Hochdruck auf den Beton. Der Gemeinderat hat dafür am Donnerstag den Baubeschluss gefasst.

Alle Mitglieder sind damit einverstanden gewesen, dass die Stadt 1,41 Millionen Euro für den dritten Bauabschnitt der Betonfassadensanierung ausgibt. Schon bei der Vorberatung vergangene Woche im Ausschuss hatte es das Gremium eher beschäftigt, wie die Arbeiten „so erträglich wie möglich“ gestaltet werden könnten, und zwar sowohl für die Rathausbeschäftigten als auch für die umliegenden Geschäfte, die Gastronomie und die Wochenmarktbeschicker. Denn die Sanierung macht Lärm.

Schon im zweiten Bauabschnitt sei ein neues Strahlverfahren ohne Sand, nur mit 500 bar Wasserdruck, gewählt worden - das sei leiser. „Der erste Abschnitt war lehrreich“, meinte OB Frederick Brütting. Außerdem dürfen im dritten Abschnitt die lauten Strahl- und Stemmarbeiten nur von 12 bis 19 Uhr ausgeführt werden. Die Rathausmitarbeiter könnten in dieser Zeit Homeoffice machen. Um schneller fertig zu werden, werde auch samstags gearbeitet. „Da ist der Wochenmarkt“, gab Claus Albrecht (FW) zu bedenken, „das ist ein Riesenproblem für die Beschicker.“

Die Sitzungssäle werden eingerüstet und mit Netzen verhüllt. „Das wird eine heimelige Athmosphäre“, meinte Michael Fleischer (Grüne). Um Veranstaltungen vor dem Rathaus nicht zu beeinträchtigen, sind die Arbeiten in drei Teile gegliedert. So könne der Mountainbike-Weltcup im Juli stattfinden, das Gerüst sei dann abgebaut. Während der Reichsstädter Tage sollen sich die Arbeiten auf die Fassade über dem Haupteingang konzentrieren.