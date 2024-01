Trennung vom Partner, andere persönliche, gesundheitliche oder finanzielle Krisen, Suchtproblematiken: Es gibt viele Gründe, warum Menschen in die Arbeitslosigkeit fallen und nach dem Bezug von Arbeitslosengeld I in Hartz IV, heute Bürgergeld, abrutschen. Und mit solchen Menschen hat es Florian Heusel, Leiter der Beruflichen Integration der Caritas Ostwürttemberg, und seine Teams, tagtäglich zu tun. Bevor sie in Hoffnungslosigkeit versinken, an Depressionen erkranken oder im schlimmsten Fall als Obdachlose auf der Straße landen, werden sie von der Caritas aufgefangen. Gemeinsam mit dem Jobcenter wird versucht, diese wieder für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und sie im besten Fall in diesen wieder zu integrieren. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Fairkauf-Angebote der Caritas.

Seit über 30 Jahren engagiert sich die Caritas in diesem Bereich

Seit über 30 Jahren engagiert sich die Caritas Ostwürttemberg im Bereich Fairkauf-Angebote und damit bereits zu einer Zeit, in der noch keiner von Nachhaltigkeit oder Klimaschutz gesprochen hat und es noch keine Secondhand-Läden gab, die heutzutage immer mehr aus dem Boden sprießen. „Gebrauchte Dinge im Kreislauf zu behalten und dafür zu sorgen, dass diese nicht auf dem Müll landen, sondern zu erschwinglichen Preisen an Bedürftige verkauft werden, um dadurch Arbeitsplätze für Menschen in schwierigen Situationen zu schaffen, war schon immer unser Ziel“, sagt Heusel.

Der Anfang war in den 90er-Jahren

Angefangen hat alles Mitte der 90er-Jahre, allerdings unter einem anderen Namen. Viele ältere Aalener erinnern sich sicherlich noch an das ehemalige Kaufhaus der Caritas auf dem Areal der ehemaligen Firma Hengella. Vor fünf Jahren wurde dieses geschlossen und das dortige Angebot auf drei Standorte in Aalen verteilt. Neben einem Begegnungs- und Mitnahmemarkt für Möbel im „c.Punkt“ im Haus der katholischen Kirche in der Weidenfelder Straße und einem Dienstleistungszentrum in der Kochertalstraße, betreibt die Caritas Ostwürttemberg seither das „Carima“ in der Ulmer Straße mit Secondhand-Kleidung und Kinderbedarf.

Der Wunsch, alles unter einem Dach anbieten zu können

Langfristig gesehen sei es jedoch der Wunsch, alle drei Fairkauf-Angebote in einer Immobilie zu vereinen, sagt Heusel. Doch die Suche nach einem geeigneten Objekt, das zentrumsnah liegt, über Park- und Anlieferungsmöglichkeiten verfügt und überdies von der Miete erschwinglich ist, sei schwierig. „Wir sind ein Kaufhaus hauptsächlich für Menschen mit schmalem Geldbeutel und können uns die mitunter satten Mietpreise für Gewerbe- oder Verkaufsflächen nicht leisten. Insofern wäre es schön, einen Vermieter zu finden, der eine soziale Ader hat.“

Soziale Ader ist bei Heusel & Co. stark ausgeprägt

Eine soziale Ader haben Florian Heusel und seine Teams. Gemeinsam mit dem Jobcenter kümmern sie sich darum, dass Arbeitslose über die Tätigkeiten an den drei Standorten wieder für den Arbeitsmarkt qualifiziert und motiviert werden, wieder Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu lernen und im Idealfall eine Arbeitsstelle zu finden. Zudem würden sie durch die Beschäftigung bei den Fairkauf-Angeboten aus ihrem tristen, mitunter von Einsamkeit geprägten Leben herausgeholt, und der soziale Kontakt zu anderen werde wieder ermöglicht. „Auch bei der Bewältigung von Suchtproblematiken oder Schulden stehen wir ihnen beratend zur Seite“, sagt Heusel.

28 Plätze für Arbeitsplätze

28 Plätze für Arbeitslose gibt es an den drei Standorten. Im Secondhand-Laden Carima arbeiten vor allem Frauen, in der Kochertalstraße sind überwiegend Männer beschäftigt, die sich auch um Haushaltsauflösungen kümmern oder gespendete Möbel vor Ort abholen. Einige sind auch im Stromspar-Check für einkommensschwache Haushalte tätig. „Seit rund acht Jahren haben wir auch einen Onlineshop, in dem wir Artikel anbieten, die Bedürftige nicht zwingend brauchen“, sagt Heusel und denkt etwa an ein Kaffeeservice von Rosenthal oder Silberbesteck. Für diese Aufgabe seien Arbeitslose qualifiziert und über das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ eingestellt worden. Danach seien sie bis zu fünf Jahre fest bei der Caritas Ostwürttemberg angestellt und würden anschließend mitunter langfristig übernommen. Der Onlineshop „Caribay“ laufe erfolgreich und ermögliche es, über Einnahmen die anderen Caritas-Projekte zu finanzieren.

Flüchtlinge aus der Ukraine häufig unter den Bedürftigen

Diese würden allerdings bedingt durch Flüchtlinge aus der Ukraine geradezu überschwemmt, sagt Heusel. Er denkt nicht nur an die Tafelläden oder das „Carima“, sondern auch an die Beschaffung einer Neuausstattung, die den Menschen via Berechtigungsschein zusteht und die die Caritas Ostwürttemberg im Auftrag des Jobcenters und des Landkreises zustellt. „Auch diesbezüglich kommen wir kaum noch hinterher.“ Die Flüchtlingsproblematik sei ein sensibles Thema und schüre mitunter Neid. Hier sei viel Überzeugungsarbeit und Fingerspitzengefühl bei allen Mitarbeitenden gefragt, sagt Heusel.

Ehrenamtliche unterstützen ebenfalls

Zwischen sechs und 24 Monaten sind die Arbeitslosen als Ein-Euro-Jobber in den Fairkauf-Angeboten bei der Caritas beschäftigt. Doch auch danach würden viele als Ehrenamtliche mithelfen. „Um für diese die monatliche Fahrkarte finanzieren zu können und ihnen wie den Ein-Euro-Jobbern einen Luxus in Form eines Ausflugs oder eines Sommerfestes zu ermöglichen, würden wir uns über Spenden freuen“, sagt Heusel. „Sie, die selbst am Rande der Existenz leben und sich bei den Fairkauf-Angeboten für andere Bedürftige einsetzen, haben es verdient.“