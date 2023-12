SG2H-Herren: Mit einem „dreckigen Sieg“ zurück an die Tabellenspitze

Die Handball-Herren der SG Hofen/Hüttlingen sind zurück auf dem Feld. Nach insgesamt fünfwöchiger Pause hat die Mannschaft von Matthias Haas und Dominik Feil mit 31:26 beim Tabellenvorletzten TV Altenstadt gewonnen. Es war ein Erfolg der Kategorie „Arbeitssieg“, oder wie es Rückraumspieler Yannik Haas nennt: „Dreckiger Sieg. So sagen wir das gerne in der Mannschaft. Die dreckigen Spiele muss man gewinnen, wenn man vorne mitspielen möchte - und so war es heute.“ Durch den Erfolg haben die SG2H-Herren die Tabellenführung zurückerobert.

Achim Eiberger markierte insgesamt sieben Treffer. (Foto: tim )

Hofen/Hüttlingen geht früh mit 5:1 in Führung

Die SG2H-Herren kamen stark in die Partie und führten nach knapp achteinhalb Minuten bereits mit 5:1. Alles schien seinen gewohnten Lauf zu nehmen: Der klare Favorit gewinnt souverän beim Abstiegskandidaten. Doch es sollte anders kommen. Altenstadt biss sich - auch dank einer starken Torhüterleistung - ins Spiel und holte Tor um Tor auf. Nach einer guten Viertelstunde durfte sich die Hausherren sogar über die erstmalige Führung freuen (8:7). Matthias Haas und Dominik Feil reagierten darauf mit der ersten Auszeit. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb es eng und umkämpft. Auch dank überragenden Paraden von SG2H-Torhüter Jannis Brucker, sollte Altenstadt in diesem Spiel nicht mehr in Führung gehen. Jonas Fürst sorgte schließlich drei Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit für den 15:14-Pausenstand aus Sicht der SG2H.

Felix Jörg in Aktion. (Foto: tim )

Souveräne Leistung in der zweiten Halbzeit

Der Beginn der zweiten Halbzeit war praktisch eine Kopie des Beginns der ersten. Nach Treffern von zweimal Yannik Haas und Lukas Fürst führte Hofen/Hüttlingen nach 34 Minuten mit 18:14. In der zweiten Halbzeit sollte es allerdings keine Aufholjagd geben - entweder vergab Altenstadt leichtfertig vor dem Tor, oder aber Jannis Brucker parierte stark. In den darauffolgenden Minuten konnten sich die SG2H-Herren weiter absetzen - und in der 54. Minute betrug der Vorsprung sieben Treffer (28:21). Der TV Altenstadt steckte aber nie auf und konnte in den Schlussminuten nochmals verkürzen. 78 Sekunden vor dem Ende stand es „nur“ noch 26:30. Das letzte Wort gehörte aber Achim Eiberger, der mit insgesamt sieben Treffern bester Torschütze seines Teams an diesem Abend war. So setzte sich die SG Hofen/Hüttlingen mit 31:26 durch. Torhüter Paul Bürgermeister konnte in der Schlussphase der Partie sein Saisondebüt feiern. „Nach den vielen Wochen Pause sind wir ziemlich schwer ins Spiel gekommen. Es war ein richtiger Arbeitssieg und wir sind natürlich glücklich, dass wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen können. Im Spitzenspiel gegen den HC Hohenems hoffen wir, dass wir wieder unsere Top-Form auf die Platte bringen können.“ Ähnlich sah es auch Rückraumspieler Yannik Haas. „Es war nicht unser bestes Spiel der Saison, aber beim TV Altenstadt haben wir uns schon immer schwerer getan. Es ist ein unangenehmer Gegner, der hart in der Abwehr spielt. Das haben wir in der ersten Halbzeit auch gemerkt. Da sind wir gar nicht in unser Spiel gekommen, das war in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser.“

Maximilian Funk muss einiges einstecken. (Foto: tim )

Ein Kracher bereits zwei Wochen vor Silvester

Ein Spiel steht für die SG Hofen/Hüttlingen in diesem Jahr noch an - und dieses hat es in sich. In der Wasseralfinger Talsporthalle kommt es am Samstag um 19.30 Uhr zum Duell Erster gegen Zweiter. Die SG2H-Herren treffen auf den HC Hohenems. Beide Mannschaft haben nach acht Spielen 14:2 Punkte auf dem Konto. Bereits gut zwei Wochen vor Silvester können sich die Handball-Fans auf der Ostalb also auf einen großen Kracher freuen.

SG2H: Brucker, Bürgermeister - Eiberger (7), Yannik Haas (6), Lukas Fürst (4), Jonas Fürst (4), Trögele (3), Jörg (3), Anlauf (2), May (1), Hügler (1), Seeh, Marius Haas, Funk