Mit dem Sozialführerschein helfen lernen

Der 21. Sozialführerschein in Aalen startet demnächst mit dem Ziel, interessierte Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich vorzubereiten. Über die Inhalte und den Ablauf des Kurses informieren die Verantwortlichen in einem Einführungsabend am Mittwoch, 7. Februar, um 18.30 Uhr im Salvatorheim in Aalen, Bohlstraße 5.

Der Kurs lädt an insgesamt acht Abenden dazu ein die unterschiedlichen sozialen Betätigungsfelder im Raum Aalen kennen zu lernen und einen persönlichen Weg des Engagements zu finden. Für den gesamten Kurs, der am 15. Mai mit einem Abschlussfest endet, wird ein freiwilliger Teilnehmerbeitrag in Höhe von 25 Euro erbeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Termine und Themen des Kurses und ein Anmeldeformular gibt es unter www.caritas-ost-wuerttemberg.de oder unter www.diakonieverband-ostalb.de. Die schriftliche und verbindliche Anmeldung wird bis zum 31. Januar an das Caritas-Zentrum Aalen, Weidenfelderstraße 12, erbeten.