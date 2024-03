Mit Brütting an der Spitze

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) - Bei einer Nominierungsveranstaltung im Gasthof Goldener Stern in Wasseralfingen hat die Aalener SPD ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni gekürt. Mit rund 50 Kandidatinnen und Kandidaten wurden die Gemeinderats- und die Kreistagsliste voll besetzt. Stadtverbandsvorsitzender Christian Sperle freute sich über die hohe Zahl an Personen. Die Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren und einem ausgewogenen Anteil an Frauen und Männern die Aalener Bevölkerung.

Namhafte Kandidatinnen und Kandidaten

Umrahmt von den Grußworten von Aalens Oberbürgermeisters Frederick Brütting und des Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten im Gemeinderat, Hermann Schludi, fanden die Wahlen für die Kreistags- und die Gemeinderatsliste statt. Angeführt von Brütting sind auf der Kreistagsliste mit den Ortsvorsteherinnen Andrea Hatam (Wasseralfingen) und Martina Lechner (Unterkochen) sowie dem OB a. D. Thilo Rentschler unter den ersten Plätzen Personen, die für Aalen und in den jeweiligen Ortschaften Verantwortung übernommen haben und übernehmen. Auf den weiteren Plätzen finden sich etwa Pfarrer i. R. Bernhard Richter, die Erste Bevollmächtigte der IGM Aalen, Tamara Hübner, oder Kevin Erath, Co-Sprecher des Aalener Jugendgemeinderats. Für den Kreistag kandidieren amtierende und ehemalige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger wie Hermann Schludi, Timo Lorenz, Josef Mischko, Gabriele Walcher-Quast, Helmut Gentner und Karl-Heinz Vandrey.

Die Listen

Für den Kreistag kandidieren: Frederick Brütting, Andrea Hatam, Thilo Rentschler, Tamara Hübner, Bernhard Richter, Martina Lechner, Timo Lorenz, Sarah Sperfeldt, Hermann Schludi, Gabriele Walcher-Quast, Paul Seibold, Amelie Matzik, Josef Mischko, Heike Neuhäusler, Helmut Gentner, Jessica Wilzek, Karl-Heinz Vandrey, Adelinde Mailänder, Luis Prochaska, Mario Münzberg, Kevin Erath. Für den Gemeinderat kandidieren im Wohnbezirk Aalen: Petra Pachner, Timo Lorenz, Alina Schiele, Selcuk Özer, Anna-Maj Gerlich, Jannik Wiedmann, Sarah Gogova, Josef Mischko, Andrea Maier, Fabian Fink, Annette Durber, Ümit Dede, Gudrun Schicketanz, Wolfgang Weber, Marcel Heberling, Philipp Fink. ewangen: Helmut Gentner, Ursula Mutscheller. Ebnat: Luis Prochaska, Mario Münzberg. Fachsenfeld: Berthold Däffner, Oliver Bayer. Hofen: Hans-Peter Korb. Unterkochen: Martina Lechner, Paul Seibold, Brigitte Willier. Unterrombach: Hermann Schludi, Sarah Sperfeldt, Kevin Erath, Cigdem Celik, Paul Hermann. Waldhausen: Christian Schubert, Elisabeth Meinert. Wasseralfingen: Andrea Hatam, Karl-Heinz Vandrey, Gabriele Walcher-Quast, Sascha Kurz, Amelie Matzik, Peter Ott, Michael Teufel.