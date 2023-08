Mit Anne Karrer auf dem Härtsfeld wandern

In ihrem neuen, dem mittlerweile achten und möglicherweise — zumindest vorerst — letzten Wanderbuch nimmt die Aalener Wanderbuchautorin Anne Karrer ihre Fangemeinde mit aufs Härtsfeld.

Die leidenschaftliche Wanderfreundin beschreibt in ihrem handlichen Büchlein in gewohnt detaillierter und informativer Art und Weise zum einen 30 Rundwanderungen zwischen vier und zehn Kilometern vor allem im Bereich der ehemaligen Härtsfeld Bahn, aber auch bei Nattheim oder Utzmemmingen und zum anderen eine Wanderung direkt auf der früheren Trasse der „Schättere“, soweit dies auf der 1972 aufgegebenen Bahnstrecke noch möglich und sinnvoll ist.

Ambitionierte Wanderer können dabei in drei Etappen von Aalen bis Dillingen das Härtsfeld durchqueren. Man kann es aber auch gemütlicher angehen lassen und in insgesamt sechs Etappen zum Ziel, dem Bahnhof in Dillingen, gelangen.

Zahlreiche Rundwanderungen sind auch für die heiße Jahreszeit geeignet, da sie auf zumeist einsamen und schattigen Wegen überwiegend durch ausgedehnte Wälder führen. Sie sind im Buch mit einer oder zwei Sonnen gekennzeichnet. Seinen besonderen Reiz entfaltet das Härtsfeld aber bekanntlich im Frühjahr und vor allem im Herbst. Wenn es dann oben „einen Kittel“ kälter ist, als unten in den Tälern von Kocher und Brenz, verzaubert oftmals leichter Nebel die Landschaft und beeindruckt die Wanderer mit einer zuweilen geradezu mystischen Stimmung zwischen Wiesen und Wäldern.

