Mit Alkohol im Blut gegen eine Laterne

Auf rund 46.500 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein 25-Jähriger am Samstagmorgen in der Oststadt verursacht hat. Mit seinem Mercedes Benz befuhr er gegen 7.35 Uhr die Kantstraße, wo das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne fuhr. Diese stürzte auf die Straße, wobei der Zaun eines Kindergartens in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallverursacher, der leicht verletzt wurde, positiv verlief, musste sich der 25-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.