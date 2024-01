Das haben sich die Volleyballer der SG MADS ostalb sicherlich anders vorgestellt. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Vitali Kobitski und Sven Willig mussten das Ostalbteam zum ersten Auswärtsspiel in 2024 fahren und gleich einen weiteren Dämpfer einstecken.

Beim traditionell sehr heimstarken Team des SSV Geißelhardt waren die Gästeaufschläge im ersten Satz zu harmlos, um einen sehr sicher aufbauenden Gastgeber zu gefährden. Ein schneller 4:8-Rückstand war die Folge. Geglückte Angriffe von Philipp Scholz brachten die Aalener wieder auf 10:13 heran, deren Annahme aber zu wechselhaft war, um die Geißelhardter in Bedrängnis bringen zu können. Trotz einer guten Aufschlagserie durch Niklas Bareiß musste sich ein schwach spielendes Ostalbteam mit 17:23 geschlagen geben. Schon im zweiten Satz präsentierte sich eine wachere Gästemannschaft. Der Spielaufbau über Lukas Schmid und Aaron Schober funktionierte deutlich besser. Vor allem Niklas Bareiß nach präzisem Zuspiel von Johannes Kamper punktete regelmäßig über die Diagonale. Jonas Brenner konnte sich im Schnellangriff durchsetzen, die Ostälbler setzten sich mit 16:11 deutlich vom Gegner ab und hielten diesen Abstand beim 25:19 Erfolg im zweiten Satz. Bis zum 7:7 konnte sich keiner der Kontrahenten im dritten Abschnitt absetzen. Die MADS-Abwehr mit Lukas Schmid funktionierte jetzt hervorragend, Michael Neumeier und Niklas Bareiß konnten sich im Angriff durchsetzen und ihr Team mit 12:9 in Front bringen. Danach scheiterten die MADS-Angriffe regelmäßig am Block oder der Feldabwehr der Gastgeber, die ihren Rückstand in eine 12:16 Führung umwandeln konnten. Starke Blockarbeit von Christoph Klein und sehenswerte Abwehrarbeit von Aaron Schober brachten die Gäste wieder auf 20:20 heran. Letztendlich entschieden zwei vergebene Chanson im Angriff diesen Satz mit 25:22 für Geißelhardt. Der vierte Satz verlief bis zum 11:11 absolut ausgeglichen, ehe Niklas Bareiß mit einer starken Quote im Angriff nach wiederum exaktem Zuspiel von Johannes Kamper für die 17:12-Führung sorgte. Mit 25:20 sicherten sich die Ostälbler den Satz und konnten zum 2:2 ausgleichen. Logisch nicht erklärbar waren elementare Schwächen der MADS-Spieler in allen Spielelementen im entscheidenden Tiebreak. Zwei Aufschlagfehler in Folge, direkte Annahmefehler und leichtfertig ins Netz geschlagene Angriffe - nichts wollte mehr gelingen. Der überragende Geißelhardter Schnellangreifer war nicht in den Griff zu bekommen, die Gastgeber konnten sich problemlos mit 15:9 den Heimsieg sichern.

SG MADS Ostalb: Alexander Bacher, Niklas Bareiß, Jonas Brenner, Johannes Kamper, Christoph Klein, Michael Neumeier, Lukas Schmid, Aaron Schober, Philipp Scholz.