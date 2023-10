Mehr als 2700 Führerscheinprüflinge haben in den ersten neun Monaten diesen Jahres versucht, bei der Prüfung zu betrügen und sind dabei erwischt worden. Das waren 38 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und so viele wie noch nie, wie der TÜV-Verband mitteilt. Im Ostalbkreis bestätigt sich dieser Trend ebenfalls.

Minikameras oder Minimikros im Knopfloch

Steffen Diebold von der gleichnamigen Fahrschule in Aalen ist bei den theoretischen Prüfungen zwar nicht selbst dabei ‐ denn darum kümmert sich der TÜV ‐ aber „ich habe schon öfter gehört, dass die Prüflinge versucht haben, mit Minikameras und Minimikros zu betrügen. Sehr viele von ihnen sind dabei aufgeflogen.“ Gemeint ist eine kleine Kamera an der Kleidung, welche die Prüfungsfragen filmt und an einen Helfer oder eine Helferin draußen sendet. Über einen Knopf im Ohr bekommen die Prüfungsteilnehmer dann die richtigen Antworten souffliert. „Das sind hochmoderne Kriminelle“, wird Diebold deutlich.

Fälle häufen sich im westlichen Ostalbkreis

Diese Masche sei in den vergangenen drei bis vier Monaten im westlichen Ostalbkreis regelmäßig jede Woche aufgeflogen. „Danach wurde es wieder ruhig. Wenn die Erfolgsgarantie ausbleibt, wollen die Prüflinge das Risiko nicht mehr eingehen“, weiß der 39-Jährige. Er warnt vor Nachahmungsversuchen: „Ich glaube, dass der TÜV etwas entwickelt hat, womit man schnell herausfinden kann, ob sich eine Knopfkamera an der Kleidung befindet.“

Betrug bei der praktischen Prüfung ist kaum möglich

Bei der praktischen Prüfung zu betrügen, sei dagegen nahezu unmöglich, erklärt der Fahrschul-Inhaber ‐ beispielsweise, wenn der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz dezent auf seine Bremse tritt. „In den Pedalen des Fahrlehrers gibt es ein Signal, das vor der Prüfung angeschaltet und zusammen mit dem Prüfer getestet wird“, erklärt Diebold. Doch selbst hier gebe es Tricksereien: „Mein eigener Fahrlehrer kommt aus Göppingen. Der hat mal erklärt, dass man während der Prüfung mit dem Fuß den Stecker ziehen könne.“ Das sei aber ein großer Aufwand. „Da bereite ich meinen Schüler lieber gut vor, damit er auch gut fahren kann.“

Fahrlehrer können ihre Lizenz verlieren

Das sieht Patrick Hagenmaier genauso. Der Leiter der Fahrschule Hertl in Abtsgmünd, Hüttlingen und Wasseralfingen sagt: „Bei der praktischen Prüfung ist nicht viel zu machen.“ Das sei auch nicht wünschenswert: „Es ist uns ein Anliegen, dass die Prüfungen ordentlich und fair ablaufen“, so der 38-Jährige. Tatsächlich können Fahrlehrer, sofern sie bei einem Betrugsversuch erwischt werden, sogar ihre Zulassung verlieren.

Betrug bei der Theorieprüfung ist ein alter Hut

Sowohl für die praktischen als auch für die theoretischen Führerscheinprüfungen ist der TÜV Süd zuständig. Sprecher Vincenzo Luca bestätigt: Die Zahl der Betrugsfälle hat zugenommen. Er sagt aber auch: „Betrug bei der theoretischen Führerscheinprüfung ist so alt wie die Prüfung selbst.“ Zudem müsse man die Statistik in Relation sehen: Denn auch die Zahl der Prüfungen sei insgesamt gestiegen. Vincenzo: „Es gab dieses Jahr so viele Führerscheinprüfungen wie noch nie.“ Verantwortlich dafür seien einerseits die Migration aus Nicht-EU-Ländern, andererseits die hohen Durchfall-Quoten: Fast die Hälfte der Prüflinge fällt beim ersten Versuch durch. Vincenzo betont, dass dies vor allem an älteren Leuten liege. „Junge Leute schneiden deutlich besser ab. Sie sind jung und fit im Lernen.“

Stellvertreterprüfungen kommen am häufigsten vor

Bei einem Drittel der Betrugsfälle in diesem Jahr handelte es sich laut TÜV-Statistik um sogenannte Stellvertreterprüfungen ‐ das bedeutet, dass sich bei der Prüfung ein Anderer oder eine Andere für den Fahrschüler oder die Fahrschülerin ausgab, um die Prüfung zu schreiben. „Hier haben wir den Straftatbestand des Dokumentenmissbrauchs, da rufen wir die Polizei“, erklärt der Pressesprecher.

Bei einem weiteren Drittel fliegen sie mit „konventionellen Methoden“ auf ‐ Spickzettel, Telefonate auf der Toilette oder Abschreiben beim Nachbarn. Das letzte Drittel entfällt auf Betrugsversuche mit besagter moderner Technik. Vincenzo: „Wir melden das weiter an die Führerscheinbehörden, die den Betrüger oder die Betrügerin für bis zu neun Monate von der Prüfung ausschließen können.“

Bei diesen Fehlern fällt man sofort durch: