Neben Christian Zeeb von der DGB Südostwürttemberg, der durch die Kundgebung führte, sprachen noch zahlreiche andere Menschen auf der Bühne.

Mit Rechtsradikalismus

gehe auch Antisemitismus einher

Mit Rechtsradikalismus gehe auch schnell Antisemitismus einher, wie Zeeb anführte. Nun fand die Kundgebung an einem Samstag, dem Schabbat, statt, sodass kein Vertreter der jüdischen Gemeinde auftreten konnte. „Deswegen war es uns ein großes Anliegen, der jüdischen Gemeinde hier in Aalen das Wort zu erteilen“, leitete Zeeb ein. Stellvertretend für die jüdische Gemeinde aber trat Frauke Krauß vom interkulturellen Garten auf. „Wir alle machen diese bunte, facettenreiche Stadt mit Menschen aller Religionen und aller Kulturen und ganz unterschiedlicher Lebensentwürfe aus - ob unsere Wurzeln hier liegen oder sonst irgendwo auf der Welt“, begann sie ihre Worte an die Menge.

Vielfalt sei Stärke der Stadt Aalen

1 von 10

„Diese Vielfalt ist eine Stärke unserer Stadt Aalen, diese Vielfalt macht das Leben aus.“ 2023 erst hat die jüdische Gemeinde ihr zehnjähriges Jubiläum feiern können. Der Antisemitismus sei nie verschwunden gewesen. „Teilweise arbeiteten sie sich an den Muslimen ab, die man nach dem 11. September unter Generalverdacht stellte. Nun sind es alle Migranten“, so Krauß weiter. Zwar sei sie positiv, dass dieses Gedankengut wieder zurückgedrängt werden könne, dennoch solle man sich vergegenwärtigen, wie weit rechtes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft gesickert sei. „Brandgefährlich“ sei die Lage aktuell.

Demokratie muss nicht nur verteidigt, sondern auch gefeiert werden

Bei all den schweren Worten verwies Zeeb immer wieder darauf, dass die Demokratie nicht nur verteidigt, sondern auch gefeiert werden müsse. Hierzu waren die Musiker der Region eingebunden. Bettina Seipp und Mithat Basaran vom Integrationsausschuss fanden ebenfalls bewegende Worte. Der Satz „Mein Name ist Mithat Basaran, Deutscher mit Migrationsgeschichte“ sorgte bereits für großen Jubel. „Ich bin gerne in Aalen, bin seit 40 Jahren hier und werde mich nicht vertreiben lassen - mit Eurer Hilfe“, wandte er sich an das große Publikum.

120 verschiedene Nationen leben in Aalen

1 von 10

Seipp erinnerte daran, dass in Aalen mehr als 120 verschiedenen Ländern „friedlich“ miteinander lebten. „Fast jede dritte Aalenerin, jeder dritte Aalener, hat eine Migrationsbiografie. Wir sind keine Minderheit, das ist unsere Stadtgesellschaft“, so Seipp vehement über den „kulturellen Reichtum“, der auch immer wieder beim "Internationalen Fest" deutlich wird, das Jahr für Jahr bunter werde. Dann rührte Seipp die Menge, als sie mit tränenerstickter Stimme nicht weitersprechen konnte. Ihr als Deutsche machten die „Deportationsfantasien“, die durch das Medienhaus Correctiv an die Öffentlichkeit gelangt waren, Angst. „Menschen, die mir viel bedeuten, die Teil sind meiner Familie...“ - weiter konnte sie zunächst nicht sprechen, bekam aber langen und aufmunternden Applaus. All diese Menschen wären in Gefahr, „Menschen, die für mich Heimat und Zuhause sind, die Teil sind seit vielen Jahrzehnten in dieser Stadt und deren Kinder und Enke hier aufgewachsen sind und auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben - all diese Menschen wären in Gefahr“, so Seipp weiter. Man wolle ein Zeichen setzen mit dieser Kundgebung, ergänzte Basaran: „Ein Zeichen, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung nicht alleine sind.“

Heike Madan sieht viele gute Zeichen

Ebenfalls zu den Rednern zählte Heike Madan, Vorsitzende des DGB Kreisverband Ostalb. Sie hätte sich nicht zu träumen gewagt, dass wirklich so viele Menschen dem Aufruf zu dieser Kundgebung folgen würden. „Das ist geil, das ist ein eindeutiges Zeichen, ein starkes Zeichen“, begann sie. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und der Kampf gegen Hass und Hetze liege ihr sehr am Herzen. Bundesweit hätten rund 1,4 Millionen Menschen ähnliche Zeichen gesetzt, wie nun auch auf der Ostalb. „Das ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen, weiterzumachen. Ein Zeichen, das wir für die Demokratie sind und uns nicht spalten lassen.“

„Aalen ist bunt und nicht braun“

Die aktuellen Themen seien schlichtweg ein Rückschritt unserer Gesellschaft. Der aktuelle Rechtsruck bedrohe den demokratischen Frieden. „Es ist erschreckend, wie sich Hass und Fremdenfeindlichkeit in unseren Alltag schleichen und damit die Grundwerte unserer Gesellschaft ins Wanken bringen. Es ist unsere Pflicht, dem gemeinsam entgegenzustehen“, so Madan weiter. Über 90 Organisationen seien dem Aufruf des „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ gefolgt, das sei ebenfalls ein gutes Zeichen. Madan: „Aalen ist bunt und nicht braun.“