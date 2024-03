Viele Bürgermeister sind wieder vor Ort

Dass Göggingens Bürgermeister Danny Kuhl ein Fan des Dartsports ist, weiß ein jeder in der Gemeinde und darüber hinaus. So unterstützt er den Klub stets im Vorfeld und lässt sich auch gerne selbst immer sehen auf der Veranstaltung. Mehr noch: Die Veranstaltung wird traditionell durch ein Eröffnungsspiel begonnen. Und rührig, wie Kuhl ist, hat er auch diesmal wieder die Kolleginnen und Kollegen aus der näheren Umgebung zu diesem Einlagespiel eingeladen. Und dass der DC Over the Tops in der Vergangenheit ordentliche Arbeit geleistet hat, spiegelt sich tatsächlich zum einen in der Teilnehmerzahl der Lokalprominenz wider, zum anderen in der Tatsache, dass viele nicht das erste Mal dabei sein werden. Neben Kuhl werden noch anwesend sein die Bürgermeisterkollegen Peter Kühnl (Ruppertshofen), Markus Bareis (Täferrot), Stephanie Eßwein (Mutlangen), Peter Lang (Heuchlingen) sowie Stefan Jenninger (Schechingen). Erstmals angekündigt haben sich Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold sowie Dieter Popp vom Liegenschaftsamt. „Das freut uns und das tut gut, dass wir von der Kommunalpolitik bei unseren Veranstaltungen immer derart unterstützt werden“, sagt Balaz.

Michael Krieger ist Titelverteidiger

Ist dieses Einlagespiel, was ob dieser Anzahl wieder in zwei Gruppen abgehalten werden wird, vorüber, beginnt die Auslosung der einzelnen Gruppen, danach startet das Turnier. Durch die Corona-Pandemie hatte sich der Terminkalender des DC Over the Tops etwas verschoben, sodass die jüngste Veranstaltung nicht ein Jahr, sondern eineinhalb Jahre zurückliegt. Mit diesem Termin ist man wieder im zeitlichen Soll, wird man künftig im jährlichen Wechsel diese Stadtmeisterschaft sowie die Ostalbmeisterschaften, die „icotek Darts Open“, im Spätwinter/Frühjahr austragen. Sieger bei der jüngsten Gmünder Dartmeisterschaft ist Michael Krieger gewesen, der natürlich bestrebt ist, seinen Titel zu verteidigen. „Wenn das nicht das Ziel wäre, bräuchte ich ja nicht anzutreten. Ich schätze meine Chancen allerdings realistisch ein, habe zuletzt nicht mehr viel gespielt und trainiert. Dart hat aber naturgemäß auch immer viel mit der Tagesform zu tun“, sagt Krieger selbst, dessen Mutter Petra diese Veranstaltung ebenfalls immer nutzt, um im Turniermodus anzutreten. Das hatte sie zuletzt auch wahrlich nicht schlecht gemacht. Michael Krieger freut sich schon auf die Meisterschaften. „Das ist immer eine tolle Veranstaltung mit wirklich guten Spielern. Sebastian Bräutigam hat vor mir schon zweimal gewonnen, Florian Steeb ist stark und auch Jens Brodzinski hat sich unglaublich weiterentwickelt“, zeigt sich Krieger im Bilde ob der starken Konkurrenz. Er selbst tritt für den Bezirksligisten DC Underdogs aus Göggingen an, dazu spielt er Steeldart bei den Vikings der Dartabteilung des SSV Aalen. „Beim Steeldart zuletzt lief es wieder ganz gut, abwarten, wie es am Samstag laufen wird“, sagt der Horner grinsend, Stichwort: Tagesform.

Zwei Steeldarts-Wettbewerbe

Neben den Meisterschaften gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Zwei Steeldarts-Wettbewerbe, an denen jeder teilnehmen kann sowie ein Auslosungsspiel, was nach der Gruppenphase stattfindet, locken zusätzlich. Unter den Teilnehmern werden hier vier Spielerinnen und/oder Spieler ausgelost, die in einem kurzen Duell ebenfalls um einige Zusatzpreise spielen werden. Ohnehin hat man diese Meisterschaften ausgedehnt, dürfen sich nicht mehr nur vier Sieger über großzügige Preise freuen, sondern acht. Unter den Top-Acht zu landen, ist bei über 100 Teilnehmern also durchaus ein reizvolles Ziel.