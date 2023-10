An der Uhland-Realschule hat Realschullehrer Michael Bernt die Urkunde des Landes Baden-Württemberg zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Schulleiter Gerd Steinke entgegengenommen.

Nach seinem Abitur 1986 am Wirtschaftsgymnasium in Schwäbisch Gmünd und dem verpflichtenden Wehrdienst begann Bernt 1989 mit seinem Lehramtsstudium in den Fächern Biologie, Englisch und Geographie an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Dieses schloss er 1994 mit Bravour ab und krönte es mit der Zusatzqualifikation des Masters of Foreign Languages an der West Virginia University in den USA.

Seinen Vorbereitungsdienst trat Michael Bernt 1997 an der Schickhardt-Realschule in Backnang an. Seine Zweite Dienstprüfung legte der engagierte Realschullehrer 1998 am Staatlichen Seminar in Ludwigsburg mit Erfolg ab und trat im gleichen Jahr seine erste Dienststelle an der Heinrich-von-Kleist-Realschule Heilbronn an, ehe er nach einem halben Jahr am Bildungszentrum Niedernhall eingesetzt wurde. Zum Sommer 2000 führte ihn sein weiterer beruflicher Werdegang an die Helmut-Rau-Schule Mainhardt, ehe er zum Schuljahr 2001/2002 fester Bestandteil der Uhland-Realschule in Aalen wurde, dessen Kollegium er auch noch heute angehört.

Michael Bernt hat in seinen 25 Dienstjahren von der ersten Stunde an bis heute mit viel Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit im Rahmen der Lehrerausbildung als Mentor mitgewirkt und seinen immensen Wissens- und Erfahrungsschatz an Studenten und Referendare regelmäßig weitergegeben. Zudem war er Klassenlehrer und beteiligte sich mit viel Herzblut an Schullandheimaufenthalten und anderen außerschulischen Veranstaltungen.

Ebenso glänzte er in seiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter und war stets offen, neue Aufgaben anzugehen und bei der Weiterentwicklung der URS mitzuwirken. „Wir gratulieren Ihnen zu diesem besonderen Jubiläum und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude“, so Gerd Steinke abschließend.