Mehr Werbung, mehr Vielfalt

Ein Jugendgemeinderat braucht eine breite Basis. Er soll, so sagt Winfried Tobias, der bei der Stadt die Jugendbeteiligung koordiniert, zu Recht: Der JGR soll die Gesamtheit und die Vielfalt der Jugendlichen in der Flächenstadt Aalen, also der 14- bis 22-Jährigen, unterschiedlicher Hintergründe und Herkünfte bestmöglich abbilden, eine „Plattform“ sein. Da verwundert es schon, dass im 2023 eingesetzten Gremium keine Vertreter aus Realschulen vertreten sind. Das kann man den jetzigen Mitgliedern nicht zum Vorwurf machen. Der JGR ist zum Beispiel aktiv auf die Schülerinnen und Schüler der Uhland-Realschule zugegangen. Bislang wohl ohne Erfolg. Hier hilft nur eins: Werbung. Zeigen, dass die Jugendlichen in Aalen auf diesem Weg tatsächlich etwas bewirken können. Die Jugendlichen ernst nehmen. Und das gilt nicht nur für den JGR, sondern für ganz viele Akteure.