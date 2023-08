Mehr qualifizierte Zuwanderung und Pflege für die Alten

Stichwort: Fachkräftemangel, wohl eine der meistgebrauchten Begrifflichkeiten in unserer Gesellschaft. Der demografische Wandel mit allen damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen ist voll im Gange.

Landrat Joachim Bläse sei dem Kreis dankbar, dass man die Transformationsstrukturen selbst gestalten dürfe, „dass der Kreis uns fast zwölf Millionen Euro zur Verfügung stellt, damit wir die freien großen Treiber begleiten“, sagt Bläse. Mit den drei Treibern sind Demografischer Wandel, Dekarbonisierung und Digitalisierung gemeint, die nicht nur die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen stellen.

Man wird weiter auf Zuwanderung setzen, sagt Bläse ganz klar. „Wir werden qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen, wir brauchen Menschen, die bei uns arbeiten möchten. Da haben wir auch schon die entsprechenden Strukturen mit Welcome Center oder Eata“, erklärt Bläse. Dazu müsse man für die Menschen, die man hier haben wolle, auch eine gewisse Stabilität hinbekommen. „Es würde viel mehr Sinn machen, wenn die Europäische Union alles strukturierter und ganzheitlicher betrachten würde. Dann kann es auch sein, dass man im Ostalbkreis eine Stelle für Entwicklungszusammenarbeit schaffen kann“, so Bläse. Dann könnte man als einzelner Landkreis auch besser zuarbeiten, es müsste aber unter einem großen Mantel stehen. Bläse selbst wäre bereit, wie er sagt. Die Gesellschaft werde sich weiter verändern, dafür brauche es die Städte und Gemeinden als Orte der Integration. Dies gelte nicht nur bei der Zuwanderung, sondern auch bei der Pflege.

Im Bereich der Pflege müssten neue Ideen entwickelt werden. Ein Pilotprojekt ist in Waldstetten gestartet, von dem man das Land nun überzeugen möchte. „Eine Gemeinwesen–Koordinatorin soll vor Ort und ganz nah an den Menschen Pflegestrukturen und -angebote besser vernetzen und publik machen. Wir wollen damit erreichen, dass ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können“, erklärt Bläse. Dazu gesellt sich noch das Thema Inklusion. Mit den stufenweisen und in weiten Teilen umgesetzten Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes sollen die gleichberechtigte Teilhabe aller in der Gesellschaft und die Möglichkeit, den Unterstützungsbedarf selbstbestimmt zu wählen, verwirklicht werden. „Das hierfür notwendige Personal und vor allem die Finanzierung stellen uns hierbei vor eine große Herausforderung“, blickt Bläse voraus. Hier sei man als Kreis Vorreiter.