Eigentlich hätte es der perfekte Tag werden sollen und auch können. Zwei Tagen lang schufteten die Fans, der Vorstand und der ganze Verein, dass das letzte Heimspiel in 2023 gegen TuS Koblenz gespielt werden konnte. Berge an Schnee waren an diesem Samstag bei Minusgraden im Stadionrund der Centus Arena zu sehen. Am Ende stehen eine 1:3-Pleite gegen das Schlusslicht und ein fatales Bild einiger Aalener Fans. „Heute ist einer der enttäuschensten Momente, die ich als Trainer bislang erlebt habe“, sagte ein sichtlich erschütterter VfR-Trainer Tobias Cramer nach der Partie: „Ich muss mich bei den Fans entschuldigen, die hier überragenden Einsatz gezeigt haben. Dass man das einfach so wegschenkt, das ist einfach enttäuschend.“

30 bange Minuten in der Centus Arena

Lange mussten sie bangen. Doch am Ende gab auch der Schiedsrichter seine Freigabe. Der Anpfiff indessen folgte dennoch 30 Minuten später. Der Grund: ein medizinischer Notfall. Ein Fan musste reanimiert werden und wurde anschließend ins Krankenhaus transportiert. Gespielt wurde anschließend dennoch. Allerdings unterkühlt, ohne Musik und Anfeuerung beider Fanlager. Grund zur Freude hätten dann allerdings nach gut fünf Minuten die Aalener Fans gehabt, wenn Ibrahima Diakite die Hereingabe von Frederik Rahn erreicht hätte. Weitere Minuten später haute Diakite den Ball aus guter Position weit über den Kasten (14.). Aalen machte das Spiel, hatte den Ball. Das bis dato Schlusslicht der Regionalliga aus Koblenz hatte nahezu keine Aktien im Spiel.

Es war eben eigentlich nur einer Frage der Zeit, bis die Aalener endlich in Führung gehen würden. Das taten sie nach der Pause, und zwar durch den bis zu diesem Zeitpunkt wieder einmal glücklosen Diakite. Erst zwang Stefan Wächter Michael Zedach im Tor der Gäste zur Parade. Die anschließende Ecke landete dann genau auf dem Kopf von Diakite, der den Ball perfekt in die Maschen setzte (51.).

VfR lässt Entscheidung liegen

Koblenz blieb in der Folge weiter blass und der VfR verpasste es sich eine klarere Führung zu erspielen. Dennoch dachte wirklich keiner an diese dramatische Wendung, die das Spiel noch nehmen würde. Ein eigentlich harmloser Ball in Richtung Wächter sollte diese einleiten. Der Aalener verschätzte sich und Felix Könighaus zog davon, passte in die Mitte und Erijon Shaqiri netzte frei vor Michel Witte ein - 1:1 (82.). Plötzlich fiel der VfR völlig auseinander. Nur drei Minuten später war es wieder Könighaus, der dieses Mal Leon Waldminghaus in der Mitte bedienen durfte - 1:2 (85.).

Die endgültige Entscheidung besorgte dann Behadil Sabani in der 89. Minute nach feiner Vorbereitung von Amend Qenaj. Einige Aalener Fans verloren nun völlig die Fassung und stürmten das Spielfeld. Schiedsrichter Sebastian Hilsberg unterbrach die Partie und die Gäste um Trainer Michael Stahl marschierten in die Kabine. Die VfR-Spieler indessen blieben minutenlang auf dem Feld und diskutierten mit den aufgebrachten Fans, die sich letztlich vom Sicherheitspersonal wieder in Richtung Zuschauerränge bugsieren ließen.

Die Fans haben genug und stürmen auf den Rasen. (Foto: Sebastian van Eeck )

Weißkopf äußert Verständnis für Unmut

„Das gehört sicher nicht dazu, aber man muss den Unmut der Fans auch irgendwie verstehen. Sie haben so viele Stunden den Schnee weggeräumt und jeder wollte mit aller Macht gewinnen und dann kommt eben mal so eine Reaktion zustande. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein“, ordnete VfR-Präsident Michael Weißkopf die Vorfälle ein. Die Partie wurde anschließend zwar noch einmal angepfiffen. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. „Jetzt muss ich mich erst einmal schütteln, dass ich morgen die richtigen Worte finde, um die Jungs wieder in die Spur zu bringen“, schob Cramer nach: „Was im letzten Angriffsdrittel passiert, das ist einfach zu wenig. Da ist nicht der Wille da.“

Am kommenden Samstag steht für Aalen gegen Hessen Kassel das letzte Spiel in 2023 an.

VfR: Witte – Rahn (86. Maiella), Jürgensen, Meien, Diakite, Kindsvater, Kabashi (86. Kundruweit), Odabas, Preu (71. Abruscia), Thermann, Wächter. Tore: 1:0 Diakite (51.), 1:1 Shaqiri (82.), 1:2 Waldminghaus (85.), 1:3 Sabani (89.).