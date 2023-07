Masturbierender Mann auf Dach: Kripo ermittelt

Der nackte Mann, der am Sonntagmittag auf einem Hausdach gegenüber einem Lokal in der Stuttgarter Straße vor Gästen des Biergartens onaniert hat, ist nach wie vor Gesprächsthema. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, sagt Bernd Märkle, stellvertretender Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. In deren Zuge würden auch die im dortigen Wohnhaus lebenden Bewohner vorgeladen und vernommen.

Fälle von Exhibitionismus seien immer wieder ein Thema. Dass sich jedoch ein Mann splitterfasernackt auf ein Hausdach legt und hier masturbiert, komme nicht alle Tage vor, sagt Märkle. Viele Bürger, denen das Video am Sonntag via Whatsapp oder Messenger zugespielt wurde, fragen sich indes, warum der Polizei die Identität des Mannes unbekannt ist. Immerhin sei er auf diesem deutlich zu erkennen. Überdies seien Beamte am Sonntagmittag vor Ort gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe noch kein Video von dem Vorfall vorgelegen, sagt Märkle. Vor Ort hätten die Beamten auch keinen Mann mehr auf dem Hausdach feststellen können. Aufgenommen worden seien allerdings die Personalien der im Haus lebenden und anwesenden Bewohner. Alle Daten seien der Kripo zugespielt worden. Jetzt liege es an den Beamten das Video, das ihnen mittlerweile vorliegt, zu begutachten, mit einem der Bewohner zu vergleichen und den Mann zu identifizieren. Ob sich dieser wegen Exhibitionismus oder Erregung öffentlichen Ärgernisses strafbar gemacht hat, entscheide die Staatsanwaltschaft Ellwangen.

Angesichts des Vorfalls fragen sich Bürger, was prinzipiell erlaubt ist. Unter anderem steht die Frage im Raum, ob man sich auch ohne sexuelle Handlungen nackt auf einem Dach sonnen darf. Eine Rechtsauskunft erteilt Maximilian Adis, Pressesprecher der Ellwanger Staatsanwaltschaft, dazu nicht. Interessant ist jedoch, dass Exhibitionismushandlungen laut Paragraf 183 des Strafgesetzbuches nur auf Männer anwendbar sind. Eine Regelung für Frauen gibt es indes nicht.