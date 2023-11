(an) - Der DRK-Kreisverband Aalen ist von einer großzügigen Spende für den Glücks-Express überrascht worden, als Martin Jung und sein Arbeitskollege Stefan Donn persönlich vorbeikamen. Jung hatte sich entschlossen, das Geburtstagsgeschenk seiner Kollegen bei der Firma Mapal in den Dienst des Glücks-Expresses zu stellen.

Die beiden Männer wurden herzlich empfangen von Klaus-Dieter Sterzik und Helmut Gentner, die den Glücks-Express vorstellten und alle Besonderheiten dieses Fahrzeugs erläuterten. Der DRK-Mitarbeiter Gentner Gentner hat einige Gäste des Glücks-Express bereits bei einer Reise begleitet und seinem Laufkollegen Stefan Donn davon erzählt, der wiederum seinem guten Arbeitskollegen Martin Jung darüber berichtet hatte. Jener war berührt von den Geschichten des Glücks-Express. Als nun sein 60.Geburtstag vor der Tür stand, wollte er mit den Spenden der Kollegen zum runden Geburtstag etwas Gutes für andere zu tun. „Ich bin glücklich in meinem Leben und habe alles, was ich brauche. Jetzt hoffe ich, auch andere glücklich machen zu können durch meine Spende“, sagte er. Besonders von Bedeutung war, dass das Fahrzeug in der Region tätig ist und somit für sie auch in unmittelbarer Nähe sei. Den Betrag des Geburtstagsgeschenks hat Martin Jung zusätzlich aus eigener Hand aufgerundet.

Martin Jung hegt den Wunsch, einen anderen Menschen durch seine Spende die Möglichkeit zu geben, eine letzte Reise mit dem Glücks-Express zu unternehmen und dabei noch einmal wahres Glück zu erleben. Er wolle verdeutlichen, dass auch eine einzelne Person einen bedeutenden Beitrag leisten kann. Er hofft, dass auch in Zukunft viele weitere Herzen durch die Geschichten des Glücks-Express berührt werden.