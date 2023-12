Markus Pflanz übernimmt das Traineramt beim VfR Aalen

Die Trainersuche ist beendet. Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat noch vor dem Jahreswechsel den neuen Trainer bekanntgegeben. Markus Pflanz wird Nachfolger von Tobias Cramer.

Markus Pflanz passt am besten ins Anforderungsprofil

Mit dieser Trainer-Personalie hat wohl keiner gerechnet. Nicht Robert Lechleiter, Ramon Gehrmann oder Martin Braun sollen den VfR vor dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest bewahren, sondern Markus Pflanz. Der 47-Jährige war die Wunschlösung, wie Präsidiumssprecher Michael Weißkopf berichtet: „Wir haben den Trainer bekommen, der am besten in unser Anforderungsprofil gepasst hat. Er war unser Wunschkandidat, der vom Präsidium und Aufsichtsrat so getragen wird. Wir sind froh, dass es in diesem Jahr noch geklappt hat.“ Über 50 Bewerbungen für den Trainerposten gab es insgesamt. Wie Michael Weißkopf berichtet, waren darunter auch Trainer, die die Regionalliga sehr gut kennen.

Markus Pflanz war elf Jahre lang DFB-Stützpunkttrainer in Hünfeld - und auch in der Fußballschule des FSV Mainz 05 tätig. „Er kann junge Spieler entwickeln - und das war uns sehr wichtig. Wir wollen weiterhin auf unsere Jugend bauen und junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren. Von daher war das eine wichtige Komponente, die er absolut erfüllt“, so Michael Weißkopf.

Erfahrungen im Belgien gesammelt

Erste Erfahrungen im Profigeschäft sammelte Aalens neuer Trainer in Belgien. Von 2020 bis 2022 war Markus Pflanz Co-Trainer von Alexander Blessin beim belgischen Erstligisten KV Oostende. Als dieser Anfang Januar 2022 entlassen wurde, übernahm Markus Pflanz das Traineramt interimsweise. In der Saison 2022/23 stand Markus Pflanz beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag. Dort war er wieder als Co-Trainer tätig, dieses Mal unter der Regie von Bernd Hollerbach. „Alexander Blessin kommt aus der RB-Schule und steht für einen modernen Fußball, mit offensivem Pressing. Dort hat Markus viel gelernt und mitgenommen. Er kennt aber auch die andere Seite, das harte Training eines Bernd Hollerbach“, so Michael Weißkopf. Dass Markus Pflanz noch keine Erfahrung im deutschen Profifußball hat, bereitet Michael Weißkopf keine Sorgen: „Die erste belgische Liga ist viel höherwertiger anzusiedeln, als die Regionalliga Südwest in Deutschland. Von daher weiß er ganz genau, wie der Profifußball funktioniert. Es geht darum, eine Mannschaft zu motivieren, heiß zu machen und sie taktisch richtig einzustellen. Für uns ist er der absolut richtige Trainer.“ Zum Trainingsauftakt am Montag, 15. Januar, soll der neue Trainer bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. „Bis dahin soll er die Zeit nutzen, alle im Verein kennenzulernen, und sich einzuarbeiten“, so Weißkopf abschließend.