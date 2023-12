Recht überraschend flatterte am Freitagvormittag die Mail des VfR mit der Bekanntgabe des neuen Trainers ins Redaktionspostfach. Nicht ein etablierter Trainer, der die Regionalliga Südwest kennt, übernimmt das Amt, sondern ein in dieser Klasse völlig Unbekannter.

Macht es Pflanz wie Will Still?

Unbekannt soll in diesem Fall aber nicht despektierlich klingen. Die Personalentscheidung Markus Pflanz ist für den VfR Aalen Chance und Gefahr zugleich. Nicht selten kommt es vor, dass Mannschaften mit unbekannten Trainern durchgestartet sind. Ein erfolgreiches Beispiel ist der belgische Trainer Will Still. Dieser mischt aktuell mit Stade Reims die Ligue 1 auf. Davor kannte ihn niemand. Zur Gefahr kann die Personalentscheidung werden, wenn der VfR dort weitermacht, wo er vor der Winterpause aufgehört hat - wenig Punkte führten den VfR schließlich in die Abstiegsregion.

Derbys gegen Normannia Gmünd und TSV Essingen

Dann wird es spätestens im Frühjahr ein böses Erwachen geben. Böse wäre in diesem Fall die Oberliga, Derbys gegen Gmünd und Essingen stünden an.