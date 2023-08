Markus Frank wird Europameister

Markus Frank vom Luftsportring Aalen hat im polnischen Leszno den Europameister–Titel erflogen.Er hat mit seiner EB–29 in der Offenen Klasse teilgenommen.

Nach neun geflogenen Wertungstagen, lag er zum Schluss mit 6178 Punkten klar in Führung. Der Zweite, der polnische Lokalmatador Tomasz Rubaj hat über 200 Punkte weniger als Frank. Den ersten und letzten Wertungsflug konnte Markus Frank für sich entscheiden.

An den sonstigen Tagen war er bei teilweise sehr schwierigen Wetterbedingungen immer unter den Top–Piloten. Lezno ist in Polen das nationale Segelflugzentrum. Der Flugplatz der zentralen Segelflugschule des polnischen Aeroklubs in Leszno ist seit über 50 Jahren einer der geeignetsten Orte für den Segelflugsport. Schon viele internationale Wettbewerbe, Meisterschaften und Weltmeisterschaften wurden dort ausgerichtet. Normalerweise ist die Region bekannt für ihr trockenes kontinentales Klima. Hohe Quellwolken erfreuen die Piloten, so können sie schnell über große Distanzen fliegen. In diesem Jahr war das Wetter eher untypisch für die polnische Region.

Hohe Luftfeuchtigkeit, immer wieder Regenschauer und tiefe Wolken verlangten von allen Piloten ein ungleich größeres taktisches Geschick. Hier konnte Markus Frank sein taktisches Wissen, welches er bei vielen Nationalmannschafts–Lehrgängen erworben hat, anwenden. Hinzu kommt seine mentale Stärke. Gerade bei schwacher Thermik beherrscht er wie kein anderer das Segelflugzeug. Seine EB–29 die mit einer Spannweite von 28 Meter und einem maximalen Abfluggewicht von 850 Kilogramm ist bei schwacher Thermik alles andere als einfach zu fliegen. Die offene Klasse gilt unter den Segelfliegern als die Königsklasse. Der Begriff „Superorchideen“ kommt von der Größe und Eleganz dieser Flugzeuge. Bis auf das maximale Abfluggewicht von 850 Kilogramm gibt es in die dieser Klasse praktisch keine konstruktiven Begrenzungen. Die EB– Flugzeuge sind seit einigen Jahren die Konstruktionen, die diese Klasse dominieren. Gefertigt werden die EB–Flugzeuge bei der Firma Binder in Ostheim in der Rhön. Insgesamt hat Markus Frank seit 2007 an sechs Europameisterschaften teilgenommen. Es ist bereits sein zweiter EM– Titel nach 2011. Dabei stand er viermal auf dem Siegertreppchen. Einmal wurde er Fünfter. Die nächste Europameisterschaft findet in zwei Jahren in Ungarn statt. Frank ist als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Das ist eine fast einzigartige Bilanz. Sein Traumziel dann, der dritte Europameister–Titel. Das haben bisher nur zwei Piloten geschafft. Der legendäre Klaus Holighaus aus Kirchheim unter Teck und der nicht minder bekannte Gentleman unter den Leistungspiloten, der Brite Peter Harvey.

Doch das ist Zukunftsmusik. „Wer über 20 Jahre bei allen nationalen und internationalen Meisterschaften immer unter den Top–Piloten landet, der ist im Segelflugsport eine Ausnahmeerscheinung“, so der Teamkapitän der Segelflug–Nationalmannschaft und LSR–Pilot Bernd Schmid. Um körperlich fit zu bleiben, treibt der in Bietigheim–Bissingen lebende Frank sehr viel Sport. Fährt mehrere Tausend Kilometer Rad im Jahr, fährt Ski und ernährt sich wie ein Hochleistungssportler.

Nach dem vorzeitigen Titel in der Bundesliga, an dem Markus Frank entscheidenden Anteil hatte, ist dies das zweite sportliche Highlight für ihn und natürlich den Verein.„Der Luftsportring gratuliert von ganzem Herzen. Da wird in Elchingen im Herbst groß gefeiert,“, so der Vorstandsvorsitzende Helmut Albrecht.