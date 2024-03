Marketing-Club diskutiert Lösungsmöglichkeiten

Für die Jahresauftaktveranstaltung in der Eventlocation Ostertag in Aalen hatte der Marketing-Club Ostwürttemberg ein Thema auf der Agenda, das viele und das beileibe nicht nur auf der Ostalb umtreibt: die Zukunft des Einzelhandels. Als Referent konnte Professor Dr. Andreas Kaapke, Studiengangsleiter BWL-Handel an der DHBW Stuttgart, gewonnen werden, dessen Vortrag auf großes Interesse bei den rund 60 Teilnehmern des Marketing Clubs stieß. „Besser als jeder Durchschnitt“, bescheinigte Kaapke der Runde, die nach dem Vortrag jede Menge Fragen stellte.

Kaapke ging zunächst auf die Probleme ein, mit denen der Einzelhandel zu kämpfen hat: Inflation, Energiekrise, gehemmte Kauflust, und die Unsicherheit aufgrund der politischen Lage in der Welt. Trotz der ungünstigen Ausgangslage wolle er jedoch „tendenziell Frohsinn verbreiten“. Denn bei all den Schwierigkeiten gebe es doch Hoffnung. Am Beispiel Modewelt Garhammer zeigte er auf, was nach wie vor Kunden anzieht: Türaufhalten, Jacke abnehmen, Getränke, Kinderecken, kostenloses Parken bis hin zu kostenloser Babynahrung. Das sorge für positive Erlebnisse und den Wunsch wiederzukommen.

Kaapke ermutigte dazu, sich für neue Wege zu öffnen, um den Kunden diese positiven Erlebnisse zu verschaffen. Dazu können auch Events wie Themenabende und Servicefunktionen, um auf der Website den Einkauf vorzubereiten. Online-Shopping im Übrigen, so Kaapke, habe nicht signifikant zugenommen. In den USA sei sogar zu beobachten, dass der stationäre Einkauf wieder zunehme.

Andreas Kaapke wurde nach seinem Vortrag nicht müde, sämtliche Fragen zu beantworten, sowohl in der offiziellen Fragerunde, als auch während des geselligen Beisammenseins, zu dem der Marketing-Club Imbiss und Getränke gestiftet hatte. Die besondere Atmosphäre des Veranstaltungsortes sorgte in jedem Fall für positive Erlebnisse bei den Teilnehmern, und die Verweildauer sprach deutlich für eine gelungene Veranstaltung.