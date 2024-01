Marienchor singt in Paris und beim Gmünder Festival

Der Chor der Marienkirche Aalen hat dieses Jahr Auftritte in Paris und beim Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd. Chordirektor Ralph Häcker sprach deshalb bei der Jahreshauptversammlung augenzwinkernd von einer „West-Orientierung“ des Chores.

Auf dem Jahresprogramm stehen Werke mit Orchester und Orgel von Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, Franz Schubert und Carl Loewe. Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, der den Aalener Kirchenchor nach Paris begleiten wird, und Chorvorstand Thomas Petasch konnten ein Dutzend Jubilare ehren.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Chordirektor Ralph Häcker an die drei Aufführungen mit Solisten und Orchester, darunter das komplette Weihnachtsoratorium von Homilius. Das erste Konzert nach sechs Jahren sang der Chor zusammen mit der Cappella Nova im Advent in der Wallfahrtskirche Unterkochen. Häcker bestätigte seinem Chor eine „reife Leistung“ und dankte für den guten Zusammenhalt.

In seinem Ausblick kündigte Häcker die Orchesterfassung der Messe op. 4 von Camille Saint-Saëns am Ostersonntag an. Die Orgelfassung dieser Messe singt der Marienchor dann zusammen mit der „Cappella Nova“ und dem Gmünder Münsterorganisten, Kirchenmusikdirektor Stephan Beck am Sonntag, 28. Juli, im Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik.

Am Dreifaltigkeitssonntag gestaltet der Chor den Gottesdienst in Sankt Albertus Magnus in Paris. Für Weihnachten wird Musik aus dem romantischen Oratorium „Die Festzeiten“ von Carl Loewe einstudiert.

Außergewöhnlich war die große Zahl der Ehrungen langjähriger und verdienter Sängerinnen und Sänger. Für zehn Jahre geehrt wurden Elisabeth Petasch (Sopran), Maria Sinz (Alt) und Michael Krieger (Bass), für 20 Jahre Markus Haidl (Bass) und Wolfgang Reichhardt (Bass), für 25 Jahre Walter Leis (Tenor), für 30 Jahre Heidi Melms (Sopran), für 40 Jahre Petra Müller (Sopran), Ulrike Schneider (Alt) und Josef Cadus (Tenor), für 50 Jahre Roswitha Patzelt (Sopran) und Werner Patzelt (Bass).

In seinem Dankeswort fand Pfarrer Sedlmeier das segensreiche Wirken des Marienchors tröstlich bei all den traurigen Nachrichten über Negatives wie die Kirchenaustritte. „Dafür bin ich außerordentlich dankbar“, stellte Sedlmeier fest. Der Chor erfülle seine Hauptaufgabe, die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, geradezu vorbildlich.

Turnusgemäß fanden Wahlen statt. Einstimmig gewählt wurden: Thomas Petasch (1. Vorsitzender), Petra Müller (2. Vorsitzende), Heidi Melms (Kassiererin), Petra Hoydem (Schriftführerin), Hans Börner (Notenwart) und als Stimmführer Monika Kern (Sopran), Margret Börner (Alt), Josef Strobel (Tenor) und Markus Haidl (Bass).