Margot Wagner folgt auf Günter Höschle

Aus Altersgründen hat Günter Höschle nach viereinhalb Jahren bei der Mitgliederversammlung das Amt als Vorsitzender des Kreisseniorenrats Ostalb abgegeben. Nach großem Dank für seine Arbeit wurde Margot Wagner aus Ellwangen zu seiner Nachfolgerin gewählt. Landrat Joachim Bläse sicherte dem Kreisseniorenrat (KSR) als dem „Sprachrohr der älteren Generation“ und Ansprechpartner in der Region weiterhin die Unterstützung durch den Landkreis zu.

Mittelpunkt sei 2023 der Bereich „Pflege im ländlichen Raum“, hob Günter Höschle in seinem letzten Jahresbericht hervor. „In Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostalbkreis arbeiten wir diesen Bereich zielführend für die gesamte Bürgerschaft auf“, so Höschle. Dazu habe man im ländlichen Raum eine Informationsreihe zunächst in Spraitbach, Ellwangen, Bopfingen und Neresheim gestartet.

Der Pflegestützpunkt sei im Landratsamt unter Leitung von Rebecca Waldenmeier integriert und berate persönlich, telefonisch oder über Videokonferenzen, aber auch zu Hause. Die Beratungen seien stets neutral, unabhängig und kostenlos, wobei im Vorfeld eine Terminabsprache erforderlich sei. Die Fachkräfte des Pflegestützpunktes informierten zu verschiedenen Versorgungs- und Unterstützungsangeboten und darüber, wo Mittel für entsprechende Maßnahmen beantragt werden können.

Ein weiteres Anliegen des KSR sei die optimale Gesundheitsversorgung für die ältere Generation. Dabei sei die sichere und Basis und die vorausschauende Entwicklung wichtig. Für die Versorgung gelte das Motto: So viel Dezentralität wie möglich. Zusätzlich müsse jedoch für den gesamten Ostalbkreis ein hochqualifizierter Regionalversorger zur Verfügung stehen, betonte Höschle. Aber auch der Raum Bopfingen werde in die Planung mit einbezogen. „Dabei spielen jedoch die Hausärzte und Fachärzte eine wesentliche Rolle“, versicherte der Vorsitzende.

Mit Dank für die bisher gut geleistete Arbeit wurden Günter Höschle als Vorsitzender, Johannes Müller als Öffentlichkeitsreferent und Beisitzer sowie Anton Haas (Schwäbisch Gmünd) als Kassenprüfer verabschiedet. Neu gewählt wurden Margot Wagner (Ellwangen) als Vorsitzende und Hariolf Fink (Rosenberg) als Öffentlichkeitsreferent, Marie Luise Zürn-Frey (Lautern) und Regina Merkle (Neresheim) als Beisitzerinnen sowie Manfred Fischer (Neuler) als Kassenprüfer.

In ihrem Amt bestätigt wurden Irene Duijm (Schwäbisch Gmünd) als stellvertretende Vorsitzende und Franz Schaffenrath (Hüttlingen) als Kassierer, Sarah Heide (Spraitbach) als Schriftführerin, Dieter Bolten (Essingen), Sabine Nemesch (Aalen) und Renate Wahl (Schwäbisch Gmünd) als Beisitzer sowie Johann Hoffer (Aalen-Ebnat) als Kassenprüfer. Rebecca Waldenmeier, Ansprechpartnerin für den KSR beim Landratsamt, ist Kraft Amtes Mitglied im Vorstand.

In die Digitalisierung im Gesundheitswesen führte Antonius van der Weert ein. Der Dozent an der Volkshochschule Pfullingen zeigte auf, welche Möglichkeiten das E-Rezept, die Videosprechstunde, die elektronische Terminvereinbarung und die Patientenakte bieten. „All dies ist in Vorbereitung, intensiv wird daran gearbeitet“, bestätigte der Referent, der allerdings auch nicht verschwieg, dass aus Datenschutzgründen noch gewisse Bedenken bestünden. „Die Vorteile der digitalen Patientenkarte liegen jedoch auf der Hand und sie wird kommen“, prognostizierte er.