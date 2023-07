Mapal sieht sich für Herausforderungen gut gerüstet

Trotz der anfangs noch herrschenden Corona–Pandemie, des begonnenen Ukraine–Kriegs und seiner Folgen sowie weiterer wirtschaftlicher Unwägbarkeiten hat die Mapal–Gruppe im Jahr 2022 ihren Umsatz um 6,5 Prozent auf 558 Millionen Euro gesteigert. Auf das Gesamtjahr 2023 blickt der international führende Anbieter von Präzisionswerkzeugen für die Metallbearbeitung mit Hauptsitz in Aalen vorsichtig optimistisch und rechnet mit einem Umsatzwachstum auf 590 Millionen Euro. In den kommenden zwölf Monaten will das mittelständische Familienunternehmen am Hauptsitz in Aalen vier Millionen Euro in die nachhaltige Energieerzeugung investieren.

Die Zahlen und Fakten hat der geschäftsführende Gesellschafter der Mapal–Gruppe, Jochen Kress, am Donnerstag anlässlich des traditionellen Pressetags des Unternehmens in Aalen erläutert. 2022 nannte er ein letztlich zwar normales, aber dennoch gedämpftes Jahr, die selbst gesteckten Ziele seien jedenfalls erreicht worden. Obwohl die Kostensteigerungen, so Kress auf Nachfrage, 2022 erheblich gewesen seien. Dabei habe das Thema Material nicht einmal so sehr eine große Rolle gespielt, „ein großer Posten war vielmehr die Entwicklung der Personalkosten“.

Mapal hat nach Darstellung von Kress das vergangene Jahr wie auch schon die Jahre zuvor intensiv genutzt und sich ändernden Rahmenbedingungen gestellt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Man wolle, so sagte Kress, im Einklang mit den jetzigen und den zukünftigen Märkten produzieren, dabei „in allem, was wir tun“, stets auf dem Stand der Technik sein, wirtschaftliche Ergebnisse liefern und die Menschen anziehen. Weltweit beschäftigt die Mapal–Gruppe derzeit mehr als 5000 Mitarbeiter, in Aalen sind es rund 1600.

Im Rahmen der Neuorganisation hat sich die Mapal–Geschäftsleitung nach Angaben von Kress prozessorientiert aufgestellt. Neben der von Michael Fried übernommenen Funktion Chief Human Resources Officer (CHRO) werde erstmals auch das Thema Strategie in der Geschäftsleitung verankert. Leiter des neuen Bereichs Strategy & Business Development ist Alexander Koschewski. Den Bereich Global Operations (COO) verantwortet künftig Roger Steiner. Diese Aufstellung berücksichtige die Anforderungen von Kunden und Mitarbeitern noch stärker, so Kress.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 strebt die Mapal–Gruppe eine Umsatzsteigerung um sechs Prozent auf 590 Millionen Euro an. Weltweit will das Unternehmen in diesem Jahr 35 Millionen Euro investieren. „Wir sind grundsätzlich optimistisch, leben aber auch nicht auf einer Insel“, blickte Kress auf die aktuell düsteren Wirtschaftsprognosen insgesamt. Er gab sich aber auch zuversichtlich, die Unternehmensziele zu erreichen — „wir rechnen aber mit Gegenwind“.

Die Transformation vom Verbrenner– zum Elektroauto, die Nachhaltigkeit sowie die ausreichende Versorgung mit qualifiziertem Personal sind für die Mapal–Gruppe mit die wichtigsten Themen für die kommenden Jahre. „Unser Ziel ist es nicht, vom Auto unabhängig zu werden, sondern vom Verbrenner“, verwies Kress unter anderem auf ein Umsatzplus von über 34 Prozent bei den Mapal–Produkten, die in der Herstellung von Elektrofahrzeugen zur Anwendung kommen. Einen ähnlich hohen Anteilszuwachs hat 2022 auch die Sparte Luft– und Raumfahrt mit einem Plus von 30 Prozent verzeichnet.

In den kommenden zwölf Monaten will Mapal allein in Aalen vier Millionen Euro in den Ausbau einer nachhaltigen Energieversorgung investieren. Eingebaut werden sollen auf dem Werksgelände an der Oberen Bahnstraße mehrere große Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, mit denen aufs Erste eine Eigenenergieerzeugung mit einem Anteil von 25 Prozent erreicht werden soll.

Eine „Riesenaufgabe“ für die Zukunft wird laut Kress die Versorgung des Unternehmens mit genügend Fachkräften sein. Ein „extrem starker Arbeitgeber“ in der Nachbarschaft, so Kress, der auch in den kommenden Jahren Tausende von Arbeitskräften an sich binden wolle, und eine auf der Ostalb stärker als in anderen Regionen ausgeprägte demografische Entwicklung würden dafür sorgen, „dass wir in Zukunft nicht so viele Arbeitskräfte bekommen werden wie wir heute haben“. Mapal werde daher noch sehr viel produktiver werden müssen als heute, denn: „Wir werden nicht alle Babyboomer eins zu eins ersetzen können.“

Den Hauptsitz des Unternehmens in Aalen sieht Jochen Kress aktuell in einer sicheren Position. Man habe ausreichend „Entwicklungs– und Gestaltungsmöglichkeiten“, weil man in der Vergangenheit auch immer wieder Nachbargrundstücke habe erwerben können. „Grundsätzlich machen wir uns aber schon Gedanken, wie der Standort Aalen in der Zukunft einmal aussehen wird“, so der Mapal–Chef.