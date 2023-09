(an) Die Firma Mapal präsentiert sich in dieser Woche auf der EMO. Die Weltleitmesse der Fertigungsindustrie findet in diesem Jahr in Hannover statt und steht unter dem Motto „Innovative Manufacturing“. Der Präzisionswerkzeughersteller setzt mit einem 480 Quadratmeter großen Messestand ein Zeichen für Präsenz. „Es ist die richtige Entscheidung, hier zu sein, auch wenn die Besucherzahlen auf Messen generell etwas zurückgehen,“ erklären die Verantwortlichen von Mapal und bilanzieren einen erfreulichen Verlauf der ersten Messetage.

Das Unternehmen stellt auf der EMO die gesamte Bandbreite seines Produkt- und Serviceportfolios vor. Darunter intelligente Bearbeitungskonzepte für die Automotive- und E-Mobility Branche, die Luftfahrt, die Fluidtechnik sowie den Werkzeug- und Formenbau. Großen Anklang beim internationalen Fachpublikum fänden die Neuentwicklungen. Die Möglichkeit, sich zu informieren und mit den Experten ins Gespräch zu kommen, werde von den Besuchern intensiv genutzt. Die Produkte von Mapal sind in mehreren Messehallen zu sehen. Elf Maschinenhersteller, mit denen das Unternehmen kooperiert, haben die innovativen Werkzeuge unter Span oder als Ausstellungsobjekt in ihren Messestand integriert.

Siegfried Wendel, Chief Sales Officer der Mapal-Gruppe, zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Messeverlauf: „Die Qualität der Gespräche mit Kunden und Interessenten ist ausgesprochen gut. Jeder Messetag bringt uns eine Vielzahl neuer Kontakte.“