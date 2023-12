Nicht mehr bei der FDP: Reiger rechnet mit Politik der Ampel-Regierung ab

Er ist das neue, junge Gesicht der Liberalen auf der Ostalb gewesen, hat als Landtagskandidat vor fast drei Jahren ihr Ergebnis im Wahlkreis um 2,9 auf 9,1 Prozent gesteigert, hat kürzlich die Haushaltsreden für die Partei im Kreistag und im Gemeinderat gehalten. Aber Mitglied der FDP ist Manuel Reiger, wie jetzt bekannt wurde, längst nicht mehr:

Die FDP, aber auch die anderen Parteien, werden nach meiner Wahrnehmung durch Seilschaften und Proporz bestimmt. Manuel Reiger

Nach dem jüngsten Landesparteitag in Heidenheim hat er sein Parteibuch, das er seit 2018 gehabt hatte, zurückgegeben. Bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr will Reiger allerdings erneut antreten, in Aalen für einen Sitz im Gemeinderat, im Wahlkreis Härtsfeld/Ries für ein Mandat im Kreistag - aber auf den Listen der Freien Wähler.

Kein Gehör, wenn man von der Ostalb kommt

Er sei in die FDP mit dem Ideal eingetreten, dass nur etwas bewegen könne, wenn man Politik mitgestalten wolle, sagt Reiger. Das sehe er inzwischen anders.

„Die FDP, aber auch die anderen Parteien, werden nach meiner Wahrnehmung durch Seilschaften und Proporz bestimmt. Der Inhalt ist da oft zweitrangig und wenn man von der Ostalb kommt, hat man kaum eine Chance, Gehör zu finden.“

Zum Beleg verweist Reiger auf den FDP-Landesparteitag im Juli in Heidenheim. Sein Umfeld und ihn selbst habe damals geärgert, dass das Elterngeld nur diejenigen bekommen sollten, deren Jahreseinkommen unter 150.000 Euro liegt.

Daher habe er einen Antrag „Nein zur Kürzung des Elterngelds“ formuliert und dafür, wie es die Satzung vorschreibt, 40 Unterschriften gesammelt. Obwohl er also alle Voraussetzungen erfüllt habe, sei dieser Antrag jedoch nicht angenommen worden. „Als ich mich am nächsten Tag immer noch darüber geärgert habe, habe ich beschlossen, dass es das war mit der FDP.“

Fehlende Rechtsstaatlichkeit stört Reiger

„Die Parteien haben sich zwischen Staat und Bürger geschoben. Durch diesen Filter kommt nur, wer entweder schon seit den Jugendjahren in der Partei ist oder die Zeit hat, mehrfach die Woche bei Veranstaltungen zu sein,“ sagt Reiger. So zögen immer mehr Menschen ohne Ausbildung oder nennenswerte Berufserfahrung in die Parlamente ein.

Als Rechtsanwalt sei ihm gerade das liberale Kernthema Rechtsstaatlichkeit ein besonderes Anliegen gewesen. „Und nun sehen wir einen Verfassungsbruch nach dem anderen“, rechnet Reiger mit der Regierungspolitik und seiner ehemaligen Partei ab.

Begonnen habe es damit, dass die Ampel-Regierung es nicht geschafft habe, das Gesetzgebungsverfahren beim Heizungsgesetz richtig durchzuziehen, „ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestags“.

Aktuelle Migrationspolitik sei schlecht

Die Menschen hätten auch genug von einer Politik, die die Industrie mehr und mehr aus dem Land dränge. Reiger: „In Deutschland schrumpft die Wirtschaft, ganz anders als in den restlichen Industriestaaten“.

Letztendlich habe die Regierung durch ihre schlechte Arbeit - auch in der Migrationspolitik - zum ersten Mal eine AfD mit bisher nicht vorstellbaren Zustimmungswerten hervorgebracht. „Unser Land braucht eigentlich dringend eine liberale Partei. Es ist schade, dass die FDP sich von den liberalen Grundwerten immer mehr in Richtung rotgrün verschiebt,“ urteilt Reiger.

Obwohl er nicht mehr FDP-Mitglied war, ist er als Mitglied der Gruppe FDP plus im Herbst in den Aalener Gemeinderat nachgerückt. Er hätte das Mandat zwar ablehnen können, sagt Reiger, aber dies nicht zu tun, habe er als eine Art Pflichterfüllung angesehen.

Und so bleibt er auch bis zum Ende der Legislaturperiode Mitglied der weiköpfigen FDP-Gruppen im Kreistag und im Aalener Gemeinderat.