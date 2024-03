Manuel Hagel: „Wir müssen wieder Spitzenreiter werden“

„Kreativ, modern und mitten bei den Menschen“, so lobte der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel die Idee der CDU-Kreisvorsitzenden Heike Brucker, den Frühjahrsempfang der CDU Ostalb bei Mode Funk stattfinden zu lassen. „Wir haben uns bewusst entschieden, diesen Empfang mitten in Aalen zu machen, denn lebendige und attraktive Innenstädte und Ortskerne sind für die CDU die Basis für lebenswerte Städte und Gemeinden“, betont Brucker. Über 100 Gäste aus dem ganzen Ostalbkreis waren in das familiengeführte Modehaus am Spritzenhausplatz gekommen.

Hagel: "Wir leben im Land der Fleißigen"

Und Hagel erfüllte die Erwartungen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit klaren Botschaften forderte er, dass Baden-Württemberg wieder Spitzenreiter werden müsse und „man aufhören muss, sich damit zufriedenzugeben, dass es nicht schlimmer wird. Wir leben im Land der Fleißigen. Christlich-demokratische Politik heißt, dass jede und jeder seine Talente einsetzt, um etwas voranzubringen und zu schaffen“, so Hagel und betont, dass wir mit der 30-Stunden-Woche Wohlstand nicht erhalten könnten.

Dem Bürokratiewahn sagte Hagel, der auch Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion ist, den Kampf an: „Es gibt kein Leben ohne Risiko. Wenn wir alles regeln, ersticken wir in der Bürokratie. Es braucht einfach mehr Eigenverantwortung.“ Den Gästen sprach Hagel auch bei einem weiteren Thema aus der Seele: „Eure Kinder dürfen sich als Indianer und Cowboys verkleiden und ihr dürft euren Diesel ohne schlechtes Gewissen fahren!“

Mack: "Verbrennerverbot ein großer Fehler"

Das nahm Landtagsabgeordneter Winfried Mack später zum Anlass, um die Bedeutung der Automobilindustrie in Baden-Württemberg zu betonen: „Das Verbrennerverbot ist ein großer Fehler. Wir brauchen Technologiefreiheit“, so Mack.

Zuvor war Hagel bereits auf die Impulsrede von Modehaus-Chef Tobias Funk eingegangen, der die Herausforderungen des Handels schilderte. Mode Funk würde sich klar zum stationären Handel bekennen, das zeige auch der Umbau des Modehauses. „Einkaufen muss ein Erlebnis sein“, ist sich der Unternehmer sicher. Dafür brauche es ausreichend Parkplätze. Ein wichtiges Anliegen ist der Familie Funk auch, dass Onlineretouren endlich verpflichtend kostenpflichtig werden, um die Umwelt zu entlasten und den Handel vor Ort zu stärken. Manuel Hagel lobte die Familie Funk für ihr Engagement und betonte: „Mode Funk ist wie die CDU: bodenständig und modern!“

In ihren Grußworten unterstrichen Wolfgang Steidle und Thomas Wagenblast die Bedeutung der Innenstadt als Wohn- und Arbeitsort. Dabei seien Sicherheit und Wohlfühlen besonders wichtig.

Motivierend und eindrücklich

„Dass der Abend sehr motivierend und eindrücklich war, zeigen die zahlreichen CDU-Mitgliedsanträge, die an diesem Abend noch ausgefüllt wurden“, freut sich Heike Brucker und dankt der Familie Funk für ihre Gastfreundschaft.